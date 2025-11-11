Es tendencia:
¿Cómo se definen los clasificados al Mundial 2026 y al repechaje en caso de igualar en puntos en las Eliminatorias Concacaf?

Conozca el criterio de desempate para la ronda final de las Eliminatorias Concacaf, donde Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Honduras son protagonistas.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador están peleando por el boleto al Mundial.
© GettyCosta Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador están peleando por el boleto al Mundial.

Noviembre arde en Concacaf con las Eliminatorias al Mundial 2026: dos noches de fútbol, tres grupos y una puja feroz donde cada gol vale muchísimo. El martes 13 y el jueves 18 se juegan finales encadenadas. Hay calculadoras listas, nervios de acero y una certeza: liderar el grupo abre la puerta del Mundial, mientras que cerrar segundo todavía puede llevarte a Estados Unidos, México y Canadá por la vía del repechaje.

Hoy, con las dos últimas fechas por jugar, los tres grupos siguen abiertos. Salvo Nicaragua y Bermudas, las otras diez selecciones tienen chances de obtener su pasaje al próximo Mundial. Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam (Grupo A); Jamaica, Curazao y Trinidad y Tobago (Grupo B), y Costa Rica, Honduras y Haití (Grupo C) deben saber qué dice el reglamente sobre cómo se definen los clasificados a la Copa del Mundo y la repesca en caso de igualar en puntos.

Criterios de desempate dentro de cada grupo en las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Si dos o más selecciones cierran igualadas en puntos, el orden se define así: primero diferencia de gol, luego goles a favor. Si el empate persiste, se mira el detalle entre los empatados: puntos, diferencia y goles en sus enfrentamientos directos. De seguir todo igual, cuentan los goles de visita entre sí (cuando corresponda), el juego limpio (tarjetas) y, en última instancia, el sorteo.

¿Qué resultados necesita El Salvador para no quedar afuera del Mundial 2026 antes de la última fecha de las Eliminatorias Concacaf?

¿Cómo se eligen los dos mejores segundos?

Al terminar la fase final, los tres escoltas de las Eliminatorias se comparan entre sí. La vara es la misma de la tabla general: puntos, diferencia de gol y goles a favor; si siguen empatados, entran los criterios de fair play y el sorteo.

Grupo A: tabla de posiciones y los partidos que restan

  • Jueves 13 de noviembre: Guatemala vs. Panamá — Estadio El Trébol
  • Jueves 13 de noviembre: Surinam vs. El Salvador — Estadio Dr. Franklin Essed
  • Martes 18 de noviembre: Panamá vs. El Salvador — Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Martes 18 de noviembre: Guatemala vs. Surinam — Estadio El Trébol

Grupo B: tabla de posiciones y los partidos que restan

  • Jueves 13 de noviembre: Trinidad y Tobago vs. Jamaica — Estadio Hasely Crawford
  • Jueves 13 de noviembre: Bermudas vs. Curazao — Estadio Nacional de Bermudas
  • Martes 18 de noviembre: Jamaica vs. Curazao — Independence Park
  • Martes 18 de noviembre: Trinidad y Tobago vs. Bermudas — Estadio Hasely Crawford
Grupo C: tabla de posiciones y los partidos que restan

  • Jueves 13 de noviembre: Haití vs. Costa Rica — Estadio Ergilio Hato
  • Jueves 13 de noviembre: Nicaragua vs. Honduras — Estadio Nacional de Managua
  • Martes 18 de noviembre: Costa Rica vs. Honduras — INS Estadio (ex Estadio Nacional)
  • Martes 18 de noviembre: Haití vs. Nicaragua — Estadio Ergilio Hato

