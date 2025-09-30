Es tendencia:
Comunicaciones ya lo tiene: se confirma la llegada que la afición estaba esperando

Los Cremas recibieron una noticia esperada que les da algo más de tranquilidad para poder continuar.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

La afición de Comunicaciones celebra la más reciente confirmación en Guatemala.
© rrssLa afición de Comunicaciones celebra la más reciente confirmación en Guatemala.

Comunicaciones ya tiene en su plantilla, y los fanáticos enloquecen. Se confirmó la llegada más esperada para este equipo, en medio de un momento sumamente sensible en Guatemala. Los alienta a salir de las complicaciones de la temporada.

Los Cremas vienen de cortar su pequeña racha positiva de dos triunfos seguidos con una derrota por la mínima ante Mictlán. Dimes y diretes volvieron a encerrar a todo el plantel, que quedó en la décima posición del Torneo Apertura 2025.

Según informó el influencer @BJOLIVIA a través de sus redes sociales, el equipo cuenta con nueva indumentaria. No cambiará el modelo principal, sino que habrá tercera camisola. La misma es de color crema, con todos los detalles en granate.

Comunicaciones en problemas: el futuro de Roberto Hernández está condicionado

El futuro de Roberto Hernández en Comunicaciones pende de un hilo. El equipo se encuentra en la décima posición, debido a que pudo cosechar 11 puntos en los 12 partidos disputados. Si sigue así, estará comprometido con el descenso.

Los Cremas tienen los mismos puntos que Marquense y solamente le sacan tres de ventaja a Guastatoya, último de la tabla. De terminar todo hoy, los dirigidos por Hernández no descenderían solamente por tener mejor diferencia de gol.

Roberto Hernández queda en la mira tras la nueva derrota de Comunicaciones en el Torneo Apertura 2025

ver también

Roberto Hernández queda en la mira tras la nueva derrota de Comunicaciones en el Torneo Apertura 2025

Por estos malos resultados, la continuidad del entrenador está en duda. Durante las últimas horas, el periodista Juan Carlos Gálvez informó a través de su cuenta de X que el rumbo del DT mexicano no es exacto y que “se tomarán decisiones”.

