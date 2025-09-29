Es tendencia:
“Se tomarán decisiones”: Roberto Hernández recibe la noticia que condiciona su futuro en Comunicaciones

El entrenador mexicano está inmerso en una crisis deportiva tras una serie de malos resultados en Comunicaciones.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El mexicano podría abandonar la entidad crema.
El mexicano podría abandonar la entidad crema.

El futuro de Roberto Hernández en Comunicaciones pende de un hilo. El equipo crema se encuentra en la décima posición con apenas 11 puntos en 12 partidos disputados y está muy comprometido con el descenso si es que la situación no mejora en el Clausura 2026.

El Albo tiene los mismos puntos que Marquense y sólo le saca tres de ventaja al último que es Guastatoya. Si hoy terminaría la tabla acumulada, Comunicaciones no se iría a la segunda categoría por tener una mejor diferencia de gol que los de San Marcos.

Por estos malos resultados, la continuidad de Roberto Hernández está en duda. En las últimas horas, el periodista Juan Carlos Gálvez informó acerca del futuro del entrenador mexicano y dejó en claro que “se tomarán decisiones“.

Comunicaciones no tiene paz: Municipal le da un golpe demoledor y expone su crisis ante todo Guatemala

Comunicaciones no tiene paz: Municipal le da un golpe demoledor y expone su crisis ante todo Guatemala

La crisis acrecentó y seguramente se tomarán decisiones para ratificar a este cuerpo técnico, o bien tomar una decisión contraria a ella el día de hoy“, confirmó el Tiki Taka en sus redes sociales.

El directivo que tomará una decisión con el futuro de Roberto Hernández

Sobre los rumores que surgieron, aseguró que “no es cierto que el técnico mexicano ya esté fuera de la dirección técnica. Ángel González no se ha manifestado aún y es el único que tiene la potestad para sacar al entrenador“.

Por el momento, Hernández sigue en el cargo. Sin embargo, no se descarta que en las próximas horas lo terminen despidiendo. Sabe que está en deuda. Por si fuera poco, para el próximo juego, no tendrá disponible a José Corena por un desgarro, a Marco Domínguez por una lesión similar y tampoco estaría Edy Palencia.

