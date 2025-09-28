Roberto Hernández queda en la mira tras la nueva derrota de Comunicaciones en el Torneo Apertura 2025

Comunicaciones inició la segunda vuelta del Torneo Apertura 2025 con un nuevo tropiezo como visitante, confirmando su pésimo rendimiento fuera de casa. En seis salidas disputadas, los albos solo han logrado rescatar un punto de los 18 en juego, una estadística que refleja el mal momento del cuadro capitalino en la Liga Nacional.

ver también Liga Nacional de Guatemala: tras la derrota de Comunicaciones y el gane de Municipal en la jornada 12, así está la tabla de posiciones

Este domingo, el Atlético Mictlán aprovechó la fragilidad crema y se impuso 1-0 con anotación de César Chinchilla, resultado que hunde aún más al equipo dirigido por Roberto Hernández en los últimos lugares de la tabla general. La derrota también lo deja en una incómoda posición dentro de la clasificación de visitante, donde figura entre los peores del campeonato.

La única unidad conseguida por Comunicaciones fuera de casa fue en el clásico nacional ante Municipal, cuando empató en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. Más allá de ese resultado aislado, los números reflejan una preocupante incapacidad para sumar en terreno ajeno, algo que ha comenzado a encender alarmas en la directiva y en la afición.

Publicidad

Publicidad

¿Comunicaciones cambiará de entrenador?

El ambiente en el campamento albo promete ser convulso durante la semana. La continuidad del técnico Roberto Hernández está en entredicho, aunque hasta el momento la dirigencia no tendría contemplado un relevo inmediato. No obstante, las próximas horas podrían ser determinantes para saber si el estratega mexicano recibe o no una última oportunidad el fin de semana.

Con esa incertidumbre a cuestas, el plantel crema deberá enfocarse en preparar el duelo de la fecha 13 ante Deportivo Mixco, programado para el sábado 4 de octubre en el estadio Cementos Progreso. Será un partido clave, ya que de no conseguir los tres puntos, la presión sobre jugadores y cuerpo técnico podría volverse insostenible.

Publicidad

ver también Roberto Hernández se encuentra con gran inconveniente para sacar de la mala racha a Comunicaciones

La situación es crítica: Comunicaciones no puede seguir dejando escapar unidades en este Apertura 2025, ya que los malos resultados podrían comprometer su promedio y complicar al equipo en el tema del descenso para el Clausura 2026. La exigencia es clara: ganar o encender definitivamente las alarmas.