Liga Nacional de Guatemala: tras la derrota de Comunicaciones y el gane de Municipal en la jornada 12, así está la tabla de posiciones

Entérese cómo va la tabla de posiciones en Guatemala en el cierre de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025.

Por Javier Pineda

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de Guatemala.
© Municipal y ComunicacionesAsí está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de Guatemala.

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala continuó con la actividad de este fin de semana, el cual fue testigo de la duodécima jornada y en el que Municipal sigue siendo el gran protagonista al ser líder e invicto, mientras todo lo contario es la situación de Comunicaciones que sigue siendo colero.

Un gran reto: Mario Acevedo tendrá complicaciones para intentar mantener el liderato e invicto de Municipal

Un gran reto: Mario Acevedo tendrá complicaciones para intentar mantener el liderato e invicto de Municipal

Los rojos confirmaron su buen momento en el campeonato tras golear 3-0 a Achuapa, resultado con el que se afianzó en la primera casilla de la clasificación, esto a pesar de tener seis bajas por sus convocados a la Selección Nacional.

Por otra parte, los cremas siguen en crisis, ahora fueron a caer contra el recién ascendido Mictlán y se estanca en la parte baja de la clasificación, resultado con el que nuevamente pondría en riesgo el puesto del entrenador Roberto Hernández Ayala.

La actividad del campeonato guatemalteco todavía no para porque la Fecha 12 todavía tiene pendientes los duelos de Guastatoya contra Aurora y el de Xelajú MC ante Malacateco, para conocer las posiciones finales.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala tras la derrota de Municipal y la victoria de Comunicaciones

Próximos partidos: así se jugará la jornada 13 del Torneo Apertura 2025

Sábado 4 de octubre

  • Cobán Imperial vs. Guastatoya (3 p.m.)
  • Comunicaciones vs. Mixco (4 p.m.)
  • Malacateco vs. Mictlán (7 p.m.)
Roberto Hernández se encuentra con gran inconveniente para sacar de la mala racha a Comunicaciones

Roberto Hernández se encuentra con gran inconveniente para sacar de la mala racha a Comunicaciones

Domingo 5 de octubre

  • Aurora vs. Municipal (11 a.m.)
  • Achuapa vs. Marquense (3 p.m.)
  • Antigua GFC vs. Xelajú (6 p.m.)

