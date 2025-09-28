Liga Nacional de Guatemala: tras la derrota de Comunicaciones y el gane de Municipal en la jornada 12, así está la tabla de posiciones

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala continuó con la actividad de este fin de semana, el cual fue testigo de la duodécima jornada y en el que Municipal sigue siendo el gran protagonista al ser líder e invicto, mientras todo lo contario es la situación de Comunicaciones que sigue siendo colero.

Los rojos confirmaron su buen momento en el campeonato tras golear 3-0 a Achuapa, resultado con el que se afianzó en la primera casilla de la clasificación, esto a pesar de tener seis bajas por sus convocados a la Selección Nacional.

Por otra parte, los cremas siguen en crisis, ahora fueron a caer contra el recién ascendido Mictlán y se estanca en la parte baja de la clasificación, resultado con el que nuevamente pondría en riesgo el puesto del entrenador Roberto Hernández Ayala.

La actividad del campeonato guatemalteco todavía no para porque la Fecha 12 todavía tiene pendientes los duelos de Guastatoya contra Aurora y el de Xelajú MC ante Malacateco, para conocer las posiciones finales.

Próximos partidos: así se jugará la jornada 13 del Torneo Apertura 2025

Sábado 4 de octubre

Cobán Imperial vs. Guastatoya (3 p.m.)

(3 p.m.) Comunicaciones vs. Mixco (4 p.m.)

(4 p.m.) Malacateco vs. Mictlán (7 p.m.)

Domingo 5 de octubre