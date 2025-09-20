Comunicaciones en crisis: Roberto Hernández se encuentra en el ojo del huracán

Comunicaciones FC volvió a sufrir un duro revés en el Torneo Apertura 2025 al ser goleado 3-0 por Xelajú MC, un resultado que confirma la profunda crisis deportiva que atraviesa la institución. La derrota no solo agrava el mal momento del plantel, sino que también reaviva las dudas sobre la continuidad de su técnico.

El principal señalado es el entrenador Roberto Hernández Ayala, quien días atrás había logrado un respiro con la victoria frente a Malacateco, resultado que le permitió superar un ultimátum impuesto por la dirigencia. Sin embargo, la nueva caída coloca nuevamente al estratega mexicano bajo la presión de la afición y los medios.

La inconformidad de los seguidores se ha centrado no solo en el planteamiento del técnico, sino también en el desempeño de varios futbolistas, especialmente los extranjeros, que no han logrado marcar diferencia. Este factor ha incrementado las críticas hacia el proyecto deportivo crema, que prometía competitividad al inicio del certamen.

Roberto Hernández no ha cumplido en Comunicaciones

Hernández, conocido como “El Comandante”, llegó con grandes expectativas tras consagrarse campeón con Malacateco, pero hasta ahora su paso por Comunicaciones no ha estado a la altura de lo esperado. La falta de regularidad y los malos resultados han empañado el prestigio con el que fue recibido en la capital.

La situación podría complicarse aún más, ya que el estratega no podrá contar con los jugadores seleccionados nacionales en las próximas semanas. Así, el duelo ante Mictlán, programado para el siguiente fin de semana, se perfila como una nueva prueba de fuego para intentar frenar la mala racha.

Por ahora, la Junta Directiva mantiene la confianza en Hernández, pero la paciencia no será eterna. Si los resultados no cambian de manera inmediata y la presión de la afición continúa creciendo, el futuro del técnico mexicano en el banquillo crema podría quedar sentenciado.