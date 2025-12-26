La final del Apertura 2025 llega al Estadio El Trébol con la moneda en el aire pero claramente inclinada hacia un lado. Antigua GFC golpeó primero en el Pensativo y se impuso 2-0 a Municipal en la ida, con goles de Francisco Apaolaza y Óscar Santis, quedando a un pasito del bicampeonato en la Liga Nacional de Guatemala.

El partido de vuelta se jugará este sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas, en casa de los Rojos, donde se espera un recinto lleno para intentar la remontada.

La predicción de la IA: ligera ventaja para Antigua GFC

Ante la consulta, ChatGPT observó que Municipal parte de una desventaja enorme en el marcador, pero no en el rendimiento. Fue líder absoluto de la fase regular con 48 puntos, 41 goles a favor y un +27 de diferencia. Antigua, por su parte, terminó 3º con 42 unidades, 39 goles a favor y +16.

En la fase final, los dos llegaron fuerte: Antigua eliminó a Xelajú y luego a Aurora con autoridad, mientras que Municipal dejó en el camino a Mictlán y Achuapa.

Sin embargo, el 2-0 de la ida cambia por completo el escenario. Según el reglamento de la Liga Nacional, en la gran final el primer criterio es la diferencia de goles en el global; si se empata la serie, se juega prórroga y, de ser necesario, penales. No hay gol de visitante ni ventaja por tabla en esta instancia.

Teniendo en cuenta:

La ventaja de dos goles de Antigua.



Su solidez reciente en cruces mano a mano.



Y que Municipal está obligado a una noche casi perfecta para remontar…

La predicción de ChatGPT es que Antigua GFC tiene más probabilidades de coronarse campeón, con estos dos escenarios como más probables:

Municipal gana, pero solo por un gol, o bien por dos tantos y la serie se define en prórroga/penales, donde el desgaste y el oficio de Antigua pueden pesar.



O bien un empate o incluso un nuevo triunfo o derrota ajustada de Antigua en El Trébol.

En resumen: la Inteligencia Artificial ve a Antigua GFC ligeramente favorito para levantar el título, aunque deja la puerta abierta a una remontada histórica de Municipal si consigue gol tempranero y no concede atrás.

