Entre los mejores del mundo: Saprissa recibe una noticia desde Europa que confirma el salto de una joya

Una de las grandes joyas del Deportivo Saprissa forma parte de una prestigiosa lista a la que muy pocos en el mundo pueden acceder. Se trata de Kenay Myrie, quien fue reconocido en Europa como uno de los mejores futbolistas en su posición.

Resulta que el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), grupo con base en Suiza que se dedica a analizar el fútbol en base a datos estadísticos, colocó a Kenay Myrie como el octavo mejor lateral derecho del mundo Sub-20, exceptuando a las cinco grandes ligas europeas.

La gran joya que tiene Saprissa es el único futbolista de Latinoamérica que aparece en este ranking de los 10 mejores. Con una puntuación de 75.3 según lo hecho en 2025, Myrie se ubica en el octavo puesto. Además, está en el segundo lugar en América por detrás del estadounidense Luca Bombino.

Esta noticia significa de gran importancia para Saprissa, ya que tiene como objetivo vender al futbolista que surgió de las ligas menores de la institución morada. Esto podría darle un mayor valor al lateral derecho.

¿Kenay Myrie se va de Saprissa en este mercado?

Días atrás, el periodista Jason Arce confirmó que Kenay Myrie está en el radar de tres destinos diferentes: Estados Unidos, España y Portugal. En Saprissa están al tanto de esto. Por eso, se muestran predispuestos a una venta del futbolista en este mercado.

Desde el club morado no pondrán trabas, a menos que la liga interesada no ayude en la formación del futbolista. Según Transfermarkt, el precio de Kenay es de 400 mil euros, aunque podría ser superior la propuesta teniendo en cuenta su potencial.