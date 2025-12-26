Nuevo técnico extranjero: Real Estelí tiene todo listo para anunciar al reemplazante de Otoniel Olivas

Real Estelí parece tener todo listo para confirmar al reemplazo del entrenador Otoniel Olivas. Un experimentado hombre llegará al banquillo del equipo para sacar lo mejor de la plantilla de cara al 2026. Está todo dado para que eso pase.

El Tren del Norte despidió a Olivas a inicios del corriente mes de diciembre, por lo que buscaban un estratega. Este reemplazo debería tener experiencia dentro del fútbol centroamericano. La danza de nombres parece haber llegado a su fin.

ver también El fin de un ciclo exitoso: Real Estelí sorprende al dar a conocer la salida de uno de sus elementos históricos

Real Estelí contrataría al técnico Diego Vázquez para reemplazar a Otoniel Olivas

Para la próxima temporada, el nombre por el que podrían pasar las decisiones es el de Diego Vázquez. Según reportó recientemente Deportes TVC, no seguirá al frente de Deportivo Marquense para arribar a Real Estelí en enero del año 2026.

La oferta realizada por El Tren Del Norte llegó en el momento justo, cuando este entrenador era pretendido por el Olancho FC de Honduras. Finalmente, el equipo hondureño se decantó por sumar al colombiano Jhon Jairo López para el puesto.

ver también Peligra Amarini Villatoro a Cartaginés: otro grande de Centroamérica acelera por el DT guatemalteco

Diego Vázquez no pudo continuar en Deportivo Marquense en Guatemala

Diego Vázquez dirigió solamente 12 partidos en Deportivo Marquense, pero los múltiples problemas económicos de la institución no le permiten quedarse, aún cuando ya había iniciado la pretemporada. Se despidió del fútbol guatemalteco.

Vázquez arribó a Marquense el pasado 19 de septiembre, fecha desde la cual se encargó de dirigir un total de 12 partidos oficiales, con un promedio de un punto por cada enfrentamiento. Real Estelí se emociona con su próxima llegada al club.

Publicidad