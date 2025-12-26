Dónde ver Municipal vs. Antigua GFC en Estados Unidos: final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala se define en una jornada que promete drama puro. Municipal recibe a Antigua GFC en El Trébol con la obligación de remontar el 2-0 encajado en el Pensativo, mientras que los aguacateros llegan a la capital con la gran oportunidad de coronarse bicampeones.

Para la afición chapina que vive en Estados Unidos, la pregunta es clara: a qué hora se juega y dónde se puede ver el partido decisivo desde el norte de América.

¿A qué hora se juega Municipal vs. Antigua GFC en Estados Unidos?

La final de vuelta del Apertura 2025 está programada así en Guatemala:

Día: sábado 27 de diciembre de 2025

sábado 27 de diciembre de 2025 Hora local (Guatemala): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estadio: Manuel Felipe Carrera – El Trébol, Ciudad de Guatemala

Equivalencias horarias para Estados Unidos:

7:00 p.m. ET (Costa Este: Nueva York, Miami)

(Costa Este: Nueva York, Miami) 6:00 p.m. CT (Centro: Chicago, Houston, Dallas)

(Centro: Chicago, Houston, Dallas) 4:00 p.m. PT (Costa Oeste: Los Ángeles, San Francisco, Seattle)

Dónde ver Municipal vs. Antigua GFC en Estados Unidos

La final de vuelta del Apertura 2025 entre Municipal y Antigua GFC se podrá seguir en Estados Unidos a través de la plataforma de streaming hispanoamericana Vix.

Cómo llegan Municipal y Antigua GFC a la final de vuelta del Apertura 2025

Municipal fue el líder del Apertura 2025 (48 puntos, 14 victorias, 6 empates, 2 derrotas; 41 GF, 14 GC) y ahora necesita una remontada histórica frente a su gente en El Trébol para conquistar la estrella 33.

En cuartos de final dejó fuera a Mictlán con un global de 3-0.

En semifinales superó a Achuapa con global 4-1, tras empatar 1-1 de visita y ganar 3-0 en casa.

Antigua GFC llega con ventaja de 2-0 en el global, tras imponerse en el Pensativo con goles de Juan Apaolaza y Óscar Santis. Es el vigente campeón y terminó 3º en la fase regular (42 puntos, 13 triunfos, 3 empates, 6 derrotas; 39 GF, 23 GC).

En cuartos remontó a Xelajú con un 2-0 en casa tras caer 1-0 de visita.

En semifinales eliminó a Aurora con un global 5-2 (0-1 como visitante y 4-2 en el Pensativo).

¿Quién es el árbitro de la final de vuelta entre Municipal y Antigua?

Árbitro: Mario Escobar

Mario Escobar Asistente 1: Luis Ventura

Luis Ventura Asistente 2: Humberto Panjoj

Humberto Panjoj Cuarto árbitro: Sergio Reyna

Sergio Reyna Asesor: Rubén Castellanos