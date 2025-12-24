Fue campeón en Guatemala y sonó para la Selección: afirman que Xelajú ya amarró al reemplazante de Amarini Villatoro

Xelajú MC prepara todo para encarar la temporada próxima. Después de la salida de Amarini Villatoro, la dirigencia se dispuso a buscar un nombre para el puesto vacante. Aparentemente, después de un análisis de las opciones, está el técnico.

“Llegamos a una serie donde los dos primeros tiempos fueron muy buenos, pero simplemente ya no nos dio porque, también hay que reconocerlo y se lo dije al grupo: siento que en momentos, en toda esta racha de 34 partidos donde hubo rotaciones, creo que hubo jugadores que nos quedaron a deber para mantener el nivel de exigencia“, dijo Villatoro frente a la prensa para confirmar su salida.

A partir de ese momento, la dirigencia de Los Superchivos se dispuso a encontrar un reemplazo para el entrenador. Luego de una serie de comunicaciones, tomó fuerza el nombre de Roberto Hernández. Al parecer, está prácticamente cerrado.

Roberto Hernández sería el reemplazante de Amarini Villatoro en Xelajú MC

Según confirmó Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, el flamante entrenador de Xelajú MC será Roberto Hernández. Para la temporada 2026, los objetivos están colocados en lo más alto. No quieren bajar el rendimiento.

“El Tiki Taka no miente. El Tiki Taka investiga. Se lo dijimos hace rato, si no llegaba Tapia, el técnico sería Roberto Hernández. Ya es oficial”, publicó Gálvez para dar la noticia sobre el arribo del director técnico mexicano al club de Los Superchivos.

Hernández viene de dirigir 12 partidos en Comunicaciones, dentro de los que solo pudo sacar 11 puntos. En Guatemala fue campeón con CD Malacateco y sonó para ocupar el puesto de timonel en la Selección Nacional Sub-17.

