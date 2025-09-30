“Nuevo técnico”: aseguran que Roberto Hernández no seguirá en Comunicaciones y la directiva ya definió a su reemplazante

El ciclo de Roberto Hernández en Comunicaciones estaría a punto de llegar a su fin. La derrota 1-0 del domingo ante el recién ascendido Mictlán fue la gota que rebalsó el vaso para la directiva que encabezan el presidente, Cristian Cáceres, y el propietario del club, Ángel González.

Luego del pitazo final, consumido por la frustración, el ex entrenador de Malacateco no quiso hablar con la prensa. Y es que con esa derrota, la séptima del Torneo Apertura 2025, los Cremas se hundieron en el anteúltimo lugar de la tabla de posiciones. Apenas recabaron 11 de los 36 puntos que hubo en juego.

Para tomar magnitud de cuán grave es la situación, si hoy mismo finalizara el campeonato, el segundo equipo más laureado del fútbol guatemalteco se estaría salvando de descender a la Primera División por diferencia de gol: tiene un -7, superando a un Guastatoya (-9) que ostenta la misma cantidad de unidades.

Comunicaciones ya escogió al reemplazante de Roberto Hernández

Según la información del periodista Byron Oliva, quien cubre el día a día de la institución, la salida de Hernández es un hecho. Y la cúpula dirigencial ya definió a su sucesor, al menos por lo que resta del semestre: “Iván Franco Sopegno es el nuevo técnico de Comunicaciones“, afirmó.

De confirmarse esta noticia, Sopegno dejaría su trabajo en las fuerzas básicas para tomar las riendas del primer equipo por séptima ocasión desde 2008, marcando así la vuelta a la “rosca” de entrenadores tan cuestionada por los aficionados.

El estratega argentino de 62 años tuvo su última experiencia en los banquillos entre agosto y septiembre del 2024, cuando dirigió a Guastatoya. Aunque su paso fue fugaz debido a los malos resultados, ya que en nueve partidos sumó cinco empates y cuatro derrotas.

Iván Franco Sopegno ganó cinco títulos en Comunicaciones. Tres de ellos, corresponden al histórico hexacampeonato. (Foto: Cremas)

Sopegno había llegado al cuadro Pecho Amarillo después de un flojo paso por Comunicaciones, donde dejó al equipo en el quinto lugar del Clausura 2024 y le pasó factura, principalmente, la eliminación en primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf a manos de Monterrey (7-1 global).