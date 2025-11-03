Este sábado, Comunicaciones tomó un pequeño respiro con la victoria por 2-0 frente a Deportivo Achuapa en el Cementos Progreso. Fue el primer triunfo de Iván Franco Sopegno desde que asumió en el lugar de Roberto Hernández, entrenador despedido por los Cremas.

A pesar de lograr los tres puntos, en la directiva de Comunicaciones aprovecharon para tomar una decisión tajante con uno de los jugadores que llegó en el último mercado de fichajes.

ver también Comunicaciones e Iván Franco Sopegno toman un respiro y causan ilusión a sus aficionados

Brian Martínez no seguirá siendo jugador de Comunicaciones

Tras llegar en julio por decisión de Roberto Hernández, en los Cremas terminaron el vínculo con Brian Martínez. “Comunicaciones FC informa que se ha llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato con el jugador Brian Martínez. Agradecemos su paso por nuestra institución y le deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales“, anunció el Albo en sus redes sociales.

Comunicaciones rescinde el contrato de Brian Martínez.

En el juego del último sábado, Brian Martínez no formó parte de la convocatoria de Sopegno, aunque en el Apertura 2025 jugó un total de 14 partidos de los 17 posibles que tuvo Comunicaciones. Por eso, causa sorpresa esta decisión de la institución blanca.

El ex San Carlos tenía contrato hasta junio de 2026. De esta manera, Martínez se marcha del club con menos de seis meses en Guatemala. El delantero mexicano marcó apenas un gol en la victoria frente a Marquense por 3-0.

Publicidad

Publicidad

Con su salida, el equipo crema además libera un cupo de extranjero. El medio Analistas Blancos aseguró que Martínez no sería el único jugador que se iría. En las próximas horas, podrían darse más movimientos.