Celebra Mario Acevedo: Municipal cuenta con los refuerzos que tanto necesitaba

El equipo de Municipal continúa su preparación de cara al compromiso de la Fecha 9 del Torneo Apertura 2025, donde deberá visitar el estadio David Cordón Hichos para enfrentar al Deportivo Guastatoya. El técnico Mario Acevedo recibió buenas noticias este viernes, ya que pudo contar nuevamente con los ocho jugadores que estuvieron convocados a la Selección de Guatemala.

Los futbolistas que se reincorporaron a los entrenamientos fueron Kenderson Navarro, José Morales, Carlos Aguilar, Nicolás Samayoa, Jonathan Francos, Rodrigo Saravia, Pedro Altán y Rudy Muñoz, quienes formaron parte de los últimos partidos eliminatorios de la Azul y Blanco. Sin embargo, todos realizaron únicamente trabajo regenerativo, debido al esfuerzo físico acumulado en los duelos contra Panamá y El Salvador.

Hasta el momento no se ha reportado ningún jugador lesionado, aunque en el campamento escarlata existe cierta precaución por el desgaste físico. Algunos de los seleccionados podrían no ser convocados por decisión técnica, pensando en dosificar cargas y evitar contratiempos en una etapa clave del campeonato.

El duelo frente a Guastatoya se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, tomando en cuenta la necesidad de los rojos por sumar en condición de visitante y la fortaleza del cuadro pecho amarillo en su estadio. Para Mario Acevedo, la presencia de los seleccionados podría marcar la diferencia, siempre y cuando lleguen en condiciones óptimas.

Municipal en busca del liderato del Apertura 2025

En la tabla de posiciones, Municipal marcha en la tercera posición con 16 puntos, apenas uno por debajo del líder Aurora, lo que convierte este partido en una gran oportunidad para acercarse a la cima. Una victoria no solo los mantendría en la pelea por el primer lugar, sino que también fortalecería la confianza del plantel tras una semana de intenso calendario.

Con la mira puesta en el Apertura 2025 y la presión de mantenerse en la parte alta, los escarlatas buscarán dar un golpe de autoridad en una de las canchas más difíciles del fútbol guatemalteco. La incógnita ahora será cuántos de los seleccionados estarán listos para aportar desde el inicio o si el entrenador optará por darles descanso estratégico.