Fue verdugo de Alajuelense, Saprissa quiso llevárselo y ahora Paté Centeno lo fichó para salvar del descenso a San Carlos

Fue protagonista ante la Liga Deportiva Alajuelense, despertó el interés del Deportivo Saprissa y ahora aparece como una de las apuestas de Paté Centeno para intentar cambiar el rumbo de San Carlos.

El atacante llega como una pieza clave en la lucha por evitar el descenso bajo el mando de Paté Centeno, respaldado por un recorrido reciente que lo puso en el radar de los clubes grandes y que ahora lo lleva a asumir un reto de alta exigencia.

¿A quién fichó Paté Centeno para salvar del descenso a San Carlos?

Se trata de Jeikel Venegas, quien que quedó marcado en la memoria reciente del liguismo tras convertirse en verdugo de Alajuelense en la final y la Gran Final de 2022. Su protagonismo en aquellas series decisivas lo colocó como una figura determinante y hoy vuelve a estar en el foco tras su nuevo desafío con San Carlos.

Recordemos también que Jeikel Venegas también estuvo en el radar del Saprissa, ya que en 2018 el conjunto morado sondeó al futbolista con la intención de incorporarlo a sus filas.

Comunicado oficial de San Carlos

San Carlos oficializó la incorporación de Jeikel Venegas como nuevo refuerzo del club, según lo comunicó en sus redes sociales. El extremo derecho se suma al equipo norteño para disputar el Torneo de Clausura 2026

“La Asociación Deportiva San Carlos le da la bienvenida a Jeikel Venegas, extremo derecho, quien se incorpora como nuevo jugador del club para disputar el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Promerica“.

“El día de ayer, el jugador completó las pruebas médicas y físicas, este martes se incorporó a los entrenamientos con el primer equipo“.

“Jeikel llega para aportar profundidad, desborde y carácter ofensivo por la banda, sumando su experiencia al plantel en esta nueva etapa“, finalizó el comunicado.

Los números de Jeikel Venegas en Guadalupe

Durante esta temporada con Guadalupe, el jugador tuvo una participación moderada en el Torneo de Apertura 2025-2026, en el que disputó 11 partidos, marcó un gol y dio una asistencia.