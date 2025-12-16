Se filtra la elevada cifra que Sporting deberá pagar para llevarse a Andrés Carevic del Cartaginés: “Está listo”

Más allá de que el Club Sport Cartaginés aún no se ha pronunciado públicamente tras cerrar su participación en el Torneo Apertura 2025 con la eliminación ante Deportivo Saprissa en semifinales, en Costa Rica ya se da por hecho que Andrés Carevic no continuará como entrenador de los brumosos en 2026.

Así lo confirmó este martes el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos: “Andrés Carevic no va a continuar en Cartaginés. No lo han hecho oficial porque falta firmar el finiquito, pero ya se despidió de los jugadores y mencionó que fue una decisión personal”.

Sporting quiere contar con Andrés Carevic

El futuro del entrenador de 47 años todavía no está definido, pero Sporting FC aparece como la opción más firme. El conjunto josefino viene de un semestre muy negativo y afrontará el Clausura 2026 con el objetivo de evitar la zona de descenso.

“Sporting está listo para hacer una oferta para tenerlo. Hay una opción más en el extranjero, pero la opción de Sporting pinta ser la más fuerte”, aseguró el arriba mencionado especialista en el mercado de fichajes.

La cláusula del DT de Cartaginés

Al ex DT de Alajuelense aún le restaban seis meses de contrato en la Vieja Metrópoli, por lo que para rescindir su vínculo debe abonar el monto estipulado en la cláusula de salida.

Y como se trata de una cifra elevada, lo más probable es que el Sporting se haga cargo de cubrir el costo de la salida, aunque siempre está la posibilidad de que el propio Carevic la pague de su bolsillo para liberarse y luego negociar libremente.

“La cláusula de Carevic es de 60 mil dólares, me han dicho”, reveló Kevin Jiménez. Ese es el monto que estaría dispuesto a poner sobre la mesa la directiva blanquinegra para hacerse con uno de los entrenadores más codiciados del fútbol de Costa Rica.

Carevic viene de un 2025 en el que logró consolidar un Cartaginés competitivo y con una idea reconocible, y ahora su salida del club brumoso queda a la espera de que se firme el finiquito para que el movimiento pueda oficializarse.