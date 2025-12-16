Sorpresa en Panamá con Cecilio Waterman y el giro de 180° que daría su futuro en el mercado de fichajes

Cecilio Waterman mostró un excelente rendimiento durante la última temporada en Coquimbo Unido. A pesar del enorme rendimiento y los objetivos alcanzados, el futbolista se despidió del equipo. Recientemente, se supo más sobre su futuro.

“Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto“, escribió el goleador en sus redes sociales. Con el comunicado en cuestión, saludó a la afición y se dispuso a buscar otro horizonte.

Waterman jugó un total de 32 partidos para Coquimbo, entre la Liga Primera y la Copa de Chile. Convirtió 13 goles y dio una asistencia. El equipo ganó el torneo de la máxima categoría, con unos 75 puntos en 30 fechas y sus 17 de diferencia.

Cecilio Waterman podría seguir en Coquimbo Unido para 2026: todos los detalles

En cuanto Cecilio Waterman publicó su sentido mensaje de despedida, muchos rumores comenzaron a girar en torno a su futuro. Se rumoreó que está en pleno proceso de negociaciones con O’Higgins para jugar ahí la temporada del 2026.

Sin embargo, algunos aseguran que podría continuar en Coquimbo Unido, pese a la emisión de su despedida. Así lo contó Nicolás Peric en el programa Pauta de Juego. El delantero no tendría cerrada su salida. Se quedaría en el club campeón.

“Lo de Waterman no está cerrado, aún siguen en conversaciones. Podría quedarse, absolutamente. Siguen conversando, hasta anoche estaban en eso, pero nada está cerrado”, dijo el comentarista en medio del programa. Solamente queda esperar.

