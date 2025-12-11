De pronóstico reservado: Así quedaron los cruces de las semifinales del Apertura 2025 de Guatemala

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 llegaron a su fin tras los duelos disputados entre miércoles y jueves, dejando definidos a los cuatro clubes que pelearán por el título en las semifinales. La intensidad, el dramatismo y las sorpresas marcaron una fase que terminó por confirmar a los equipos más regulares y competitivos del certamen.

El primer clasificado fue Aurora, que igualó 1-1 en el global ante Deportivo Malacateco. Aunque los toros ganaron 1-0 en la ida, los militares respondieron con el mismo marcador en la vuelta. Sin embargo, la mejor ubicación en la tabla favoreció al conjunto aurinegro, que selló su presencia entre los cuatro mejores del campeonato.

Municipal también cumplió con autoridad y mantuvo el ritmo dominante que mostró durante la fase regular. Los rojos superaron sin complicaciones a Mictlán con un global de 3-0, consolidando un desempeño sólido y encaminándose como uno de los principales candidatos al título.

La sorpresa de la jornada la protagonizó Deportivo Achuapa, que eliminó al siempre complicado Mixco. Los cebolleros sacaron un valioso empate 0-0 en el estadio Santo Domingo de Guzmán, resultado que, sumado al 3-2 obtenido en la ida, les permitió avanzar a semifinales y mantener vivo el sueño de una final histórica.

El último boleto fue para Antigua GFC, que dejó fuera a Xelajú con un global de 2-1. Los coloniales remontaron el 1-0 adverso de la ida y, con un cierre agónico y contundente, lograron imponerse 2-0 en los minutos finales para seguir en carrera por la defensa del título.

Con los cuatro clasificados definidos, así quedaron las semifinales del Apertura 2025, a falta de la programación oficial: el domingo 14 de diciembre, Aurora recibirá a Antigua GFC, mientras que Achuapa será local ante Municipal. Los duelos de vuelta se disputarán el miércoles 17, con Antigua recibiendo a Aurora, y el jueves 18, cuando Municipal se mida ante Achuapa, en una serie que promete emociones al límite.

