¡Terrible! La bronca que empañó el triunfo de Comunicaciones vs. Municipal en Estados Unidos

El clásico entre Comunicaciones y Municipal disputado en Estados Unidos dejó más polémicas que fútbol. Aunque el encuentro amistoso terminó 1-0 a favor de los cremas gracias a un golazo de José Manuel Contreras, las peleas y la tensión dentro del campo fueron las que acapararon los reflectores.

ver también Filtran la noticia que Municipal tanto esperaba para el clásico ante Comunicaciones en Los Ángeles

La anotación llegó al minuto 34, cuando José Manuel Contreras ejecutó un tiro libre con potencia y precisión, dejando sin opciones a Braulio Linares. Ese gol fue suficiente para inclinar la balanza, pero no para evitar que el espectáculo terminara empañado por los roces constantes entre los protagonistas.

Bronca en el Municipal vs. Comunicaciones

El primer conato de violencia se produjo al 64, luego de una falta de Marco Domínguez sobre Jefry Bantes. No solo hubo infracción, sino también un cara a cara entre ambos jugadores que subió la temperatura del partido. Aunque la situación no pasó a mayores, encendió el ambiente en el clásico chapín.

Publicidad

Publicidad

Un minuto después, Comunicaciones desperdició la oportunidad de aumentar la ventaja en un contragolpe con superioridad numérica. Brian Martínez habilitó a Lynner García, quien con el arco vacío intentó una acrobacia innecesaria y terminó enviando el balón desviado, en una jugada que pudo liquidar el duelo.

Tweet placeholder

Publicidad

La tensión continuó al 58, cuando nuevamente Marco Domínguez y Jefry Bantes se vieron involucrados en un roce, esta vez tras un codazo del jugador albo. Domínguez salió del campo al 61 y con su salida el partido bajó parcialmente en fricciones, pero ya la segunda mitad se había desvirtuado por completo.

Publicidad

ver también Municipal vs. Comunicaciones: ¿A qué hora y dónde ver hoy el Clásico? Copa Banrural de Guatemala 2025

El momento más álgido llegó al minuto 68, cuando una falta sobre César Archila desató una pelea que incluyó patadas y empujones entre futbolistas de ambos equipos. La consecuencia fue la expulsión de César Archila, Cristian Jiménez (Municipal) y Brian Martínez (Comunicaciones). Así, un partido que comenzó con buen fútbol terminó con la violencia adueñándose del clásico, dejando un sabor amargo para la afición que esperaba un espectáculo deportivo y no una batalla campal.