La Selección de Guatemala disputará la última jornada de las Eliminatorias sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026. La derrota ante Panamá el pasado jueves dejó a la Azul y Blanco en el tercer puesto y a cuatro puntos de los líderes a falta de un juego.

A pesar de la eliminación, Guatemala jugará un papel importante en la definición del Grupo A. Recibirá a Surinam, que con una victoria prácticamente clasificará como líder, aunque un triunfo de los Canaleros ante El Salvador por goleada podría cambiar todo.

El cambio que prepara Luis Fernando Tena en Guatemala para la definición ante Surinam

Para este encuentro, Luis Fernando Tena prepara una modificación que gran parte de la afición chapina esperaba hace mucho tiempo. En la portería, todos los caminos conducen a que sea Kenderson Navarro, guardameta de Municipal y figura en la última Copa Oro 2025, quien ocupe la titularidad.

Nicholas Hagen ha sido uno de los más criticados en este último tiempo. Ante diversos errores y desaciertos, los aficionados chapines exigían por su salida. Ahora es un hecho que el del Columbus Crew, según la información de Ciudad Deportiva, no jugaría ante Surinam.

De todas maneras, el medio mencionado aseguró que “la última palabra la tiene el DT Tena”, por lo que todavía podría haber sorpresas. También está en la convocatoria Luis Morán, portero de Antigua GFC, quien está a disposición para sumar minutos.

Si bien tuvieron apenas dos entrenamientos luego de la eliminación ante Panamá, este domingo por la tarde quedará definido el nombre del portero titular contra el seleccionado surinamés.