Columbus Crew toma decisión con Nicholas Hagen que toma por sorpresa a todos en Guatemala

El portero guatemalteco Nicholas Hagen finalmente conoció su futuro dentro del Columbus Crew, equipo que comenzó a tomar decisiones importantes tras un año especialmente complicado en la Major League Soccer (MLS). La incertidumbre que rodeaba al guardameta nacional llegó a su fin luego de que el club publicó el listado oficial de jugadores que continuarán en la institución para la próxima temporada.

ver también En picada: Concacaf da mala noticia a la Selección de Guatemala luego de no clasificar a la Copa del Mundo del 2026

La noticia generó cierta sorpresa entre aficionados y analistas, especialmente porque Hagen tuvo muy poca participación durante el año, en gran parte debido a una lesión y también por determinaciones técnicas del cuerpo entrenado. Su presencia limitada hacía pensar en un posible cambio de rumbo, pero el club estadounidense optó por mantenerlo dentro del plantel.

Temporada discreta para Nicholas Hagen en Columbus

El 2025 fue un año difícil para el arquero chapín, quien inició la temporada con una fractura en uno de los dedos, lesión que lo alejó de la actividad competitiva durante varios meses. Esto lo dejó sin protagonismo en la MLS, así como en la US Open Cup y la Leagues Cup, competencias donde el Crew tuvo que recurrir a otras opciones en la portería.

En total, Nicholas Hagen disputó apenas cinco partidos oficiales en la campaña: tres en la MLS y dos con el equipo filial en la MLS Next Pro. Su actuación más recordada en el torneo principal fue un error ante el Inter Miami, jugada que permitió a Lionel Messi marcar una anotación y que generó críticas hacia el rendimiento del guardameta.

Para la temporada 2026, el Columbus Crew contará con tres porteros: Patrick Schulte, quien se perfila para seguir siendo el titular; Stanislav Lapkes; y el propio Hagen, quien deberá redoblar esfuerzos para competir por un puesto y demostrar que puede pelear de igual a igual por minutos en el arco del equipo negro y dorado.

ver también La Selección de Guatemala lo convocó, pero su club no lo prestó y ahora la Fedefut le aplicó el peor castigo

La falta de ritmo del arquero nacional también tuvo repercusiones en la Selección de Guatemala, donde sus actuaciones recientes han sido señaladas por un sector de la afición. Aun así, Hagen mantiene la confianza de seguir creciendo en la MLS y recuperar el nivel que lo llevó a ser uno de los porteros más destacados del fútbol guatemalteco.

Publicidad