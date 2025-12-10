Amarini Villatoro necesitó tres palabras para enviar una advertencia a Monterrey para su partido de la Concachampions

Xelajú MC ya conoce a su rival para la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, y no será un desafío menor: el Monterrey de México. Aunque en el papel los Rayados parten como amplios favoritos por su plantilla y presupuesto, el técnico Amarini Villatoro dejó clara la postura del campeón guatemalteco con tres palabras que resumen su filosofía competitiva: “se puede competir”.

Villatoro reconoció la dificultad del cruce, pero también subrayó que cualquier rival hubiese representado un reto de igual magnitud. “Es un gran rival, independientemente del que nos tocara. Ningún centroamericano es favorito porque enfrente están los mejores de Concacaf, incluso de América, por la inversión que hacen”, explicó el entrenador. Pese a ello, afirmó que los chivos no renunciarán a su ambición internacional.

El estratega añadió que, aunque el panorama luce complejo, la mentalidad del equipo será clave. “Es difícil, pero como siempre digo, en el futbol no hay nada escrito y se puede competir. Es lo que queremos hacer para seguir jugando a nivel internacional”, comentó, reafirmando su intención de que Xelajú no sea un simple participante, sino un rival incómodo para cualquiera.

Sobre la posibilidad de jugar como visitante en el imponente Estadio BBVA, Villatoro fue claro: “Es lindo jugar en ese tipo de estadio, incluso aseguro que es el rival más complicado, pero también es atractivo jugar ante Monterrey. Espero que sea un partido atractivo y a nivel taquilla será importante para nuestro club”. El técnico considera el duelo como una oportunidad deportiva y también institucional.

Para el entrenador, más allá del escenario, la actitud del equipo será determinante. “Ir al estadio de ellos será lindo, una bonita experiencia, pero hay que competir, queremos afrontar el juego con todo y dejar la mejor imagen posible”, puntualizó. Su mensaje busca reforzar la convicción del plantel de que es posible plantarse con dignidad ante uno de los gigantes de la región.

Los chivos enfrentarán a los Rayados en el arranque del próximo año, a la espera de que Concacaf haga oficial el calendario de partidos. Mientras tanto, Xelajú se mantiene enfocado en su realidad inmediata: este domingo disputará la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 frente a Antigua, un duelo clave para sostener el buen momento deportivo que lo llevó a la vitrina internacional.

