Este domingo, Nicholas Hagen llegó a Guatemala para preparar la doble fecha de Eliminatorias camino al Mundial 2026. El portero fue el último legionario en arribar a suelo guatemalteco, por lo que Luis Fernando Tena ya tiene a todos sus futbolistas bajo sus órdenes.

La Selección de Guatemala disputará estas dos últimas jornadas de Eliminatorias en El Trébol, la casa de Municipal. Después de haberlo hecho en el Cementos Progreso en el juego contra El Salvador, la Federación, por decisión de los jugadores y el cuerpo técnico, optaron por jugar en el estadio del conjunto escarlata.

En su llegada al país, Hagen fue contundente al revelar la razón más que polémica de porqué el equipo chapín jugará en dicho estadio y no lo hará en la casa de Comunicaciones.

ver también “No se verá afectada”: La ingeniosa estrategia de Guatemala para que su aforo no se vea perjudicado para el partido contra Panamá

La confesión de Nicholas Hagen de por qué Guatemala jugará en El Trébol

El portero del Columbus Crew, muy identificado con Municipal por sus inicios en el fútbol profesional, reveló: “Es por la gente que estos partidos van a ser diferentes. Por eso los jugadores elegimos jugar ahí. Necesitamos que El Trébol sea una olla a presión. La gente va a influir mucho“.

Además de marcar la diferencia con el Cementos Progreso, Hagen se refirió a lo que significa su regreso a este estadio en el que jugó por varios años: “Es bonito regresar al lugar donde crecí y me formé. Emocionado por volver. Siempre va a ser mi huella en el fútbol guatemalteco“.

Un detalle a tener en cuenta es que la Selección de Guatemala fue sancionada por la FIFA. Además de pagar una multa económica, el estadio de Municipal tendrá un aforo reducido en un 15%.



Publicidad