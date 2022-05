Amarini Villatoro sigue siendo noticia en el mercado de fichajes deCosta Rica y de Guatemala, esto luego que se conociera que finaliza contrato con Municipal Pérez Zeledón y ante esto le comienzan a llover propuestas, siendo una de estas la de Xelajú MC de su país, que está haciendo todo lo posible por hacerse de los servicios del entrenador.

El equipo Súper Chivo está en busca de técnico, desde hace varias semanas se ha dado a conocer que los directivos han tenido charlas constantes con los representantes de Villatoro, incluso estas han ido en buenos términos, pero aún se busca llegar a acuerdos tanto económicos y deportivos, por lo que se buscó hablar en persona con el chapín.

Ante esto, José Carlos López, presidente y Carlos Jurado, Director Deportivo de Xelajú, viajaron a Costa Rica, donde este día se estarán reuniendo con Amarini Villatoro, para hacerle de manera personal la oferta, hablar de las peticiones y lo que se está dispuesto ofrecerle, esperando que todo finalice en buenos términos para que pueda unirse al club.

Amarini Villatoro dio a conocer hace unos días que conoce de las ofertas que existen para hacerse de sus servicios, pero por el momento está enfocado en el final de torneo con Pérez Zeledón, con quien cerrará su participación ante Herediano, pero del que también analiza la oferta que se le hizo para continuar en el club.

“Mi contrato con Pérez Zeledón termina en el último partido contra Herediano y la verdad estamos ahí. Hay que analizar las situaciones que hay en la mesa, pero ahora no me he concentrado en eso y quiero terminar bien el campeonato, siempre lo dije. Eso es un tema aparte”, dijo el guatemalteco.