Amarini Villatoro dio a conocer que todavía no piensa en su futuro, pero que más adelante analizará las propuestas.

El entrenador guatemaltecoAmarini Villatoro ha estado bajo el radar de varios equipos, luego de su aceptable trabajo con Municipal Pérez Zeledón, por lo que le han llovido propuestas aprovechando que finalizará su contrato en el club tico y existen opciones de cambiar de aires, en especial de volver a Guatemala tras recibir una oferta formal de Xelajú MC.

El entorno de Villatoro y el club Chivo han tenido diversas pláticas, donde según se ha dado a conocer han ido por buen camino, por lo que las opciones de retornar al balompié chapín son grandes, aunque el técnico aún no piensa en eso, pero afirmó que después del juego del domingo se sentará analizar su futuro.

“Mi contrato con Pérez Zeledón termina en el último partido contra Herediano y la verdad estamos ahí. Hay que analizar las situaciones que hay en la mesa, pero ahora no me he concentrado en eso y quiero terminar bien el campeonato, siempre lo dije. Eso es un tema aparte”, fueron las palabras que dio el chapín en conferencia de prensa.

Por otra parte, el estratega guatemalteco indicó que está totalmente concentrado en su último juego del domingo: “Hablamos con el grupo que tenemos que ser profesionales y no conformistas, hay que terminar el torneo con más puntos de los que hicimos el torneo pasado para cerrar bien y eso es lo que hemos hablado”.

“Lo rescatable del torneo es que desde los últimos años, Pérez Zeledón vuelve a tener un equipo base con jugadores de la región y que tienen contrato. Hay un grupo de 14 a 15 jugadores que van a seguir con el equipo. Hay que tener continuidad y no hacer muchos cambios porque eso es empezar el trabajo de nuevo y eso será importante para que el plantel se vaya amalgamando”, finalizó.