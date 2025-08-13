“Guatemala tiene que respetar”: en Panamá le tocan el orgullo a Luis Fernando Tena con la provocación que calienta las Eliminatorias

Panamá tocó el orgullo de toda Guatemala con una provocación tremenda, justo en un momento sumamente sensible. Se acercan los partidos clasificatorios, estos que podrían significar algo histórico para los chapines. Buscarán su contraataque.

Con las Eliminatorias al Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, todos irán a por la clasificación directa. El Grupo A parece uno de los más complejos. La presencia de estos dos equipos se suma las de El Salvador y Surinam. Será muy interesante.

Previo a esto, otro cruce entre canaleros y chapines puso a todos los aficionados en vilo. Antigua GFC cayó frente Plaza Amador por 5-3, ante la mirada atónita de su público y por la Copa Centroamericana, con algunas polémicas de arbitraje.

El abultado marcador llevó a despiadadas críticas y repetitivas burlas a través de redes sociales, entre las que destacó un particular pedido. En suelo panameño, le piden a los guatemaltecos el respeto que merecen, y no de la mejor manera…

Panamá toca el orgullo de Guatemala justo antes de las Eliminatorias al Mundial 2026

Una vez concretado el 5-3 de Plaza Amador sobre Antigua GFC por cuarta fecha de fase de grupos de la Copa Centroamericana, entre un mar de críticas y burlas, apareció la palabra del periodista José Miguel Domínguez Flores a través de X.

“Lo dije a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, costarricenses, beliceños… ¡Esto es Panamá! ¡Esto es Plaza Amador, Selección de Panamá! La diferencia, hoy, entre Panamá y Guatemala es de cinco goles. Lo que vimos hoy en Antigua, con Plaza Amador de visitante, esa es la diferencia”, dijo Chepebomba.

“Los subestimaban, se burlaban, se reían del balompié panameño porque la LPF no decía nada… Señores, ahí está Panamá, demostrando con tiki-taka, dando una cátedra de la realidad que hoy vive Panamá a nivel futbolístico. Es la diferencia, Guatemala. Panamá clasificará al Mundial y ustedes al repechaje”, sentenció.

“Podemos usar a Plaza Amador para enfrentar a Surinam y a Guatemala en las Eliminatorias de septiembre, lo digo en serio. Este equipo está capacitado a nivel grupal e individual para ganar caminando. No necesitamos de Quintero, Murillo, Carrasquilla ni Díaz. Llevamos a Plaza Amador con otro uniforme”, finalizó.

