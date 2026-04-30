Sacudida en el Puerto: Samuel Pozantes revela su futuro y confirma que deja al Platense

El fútbol hondureño está a punto de ver cómo una de sus joyas más constantes cambia de aires. Samuel Pozantes, considerado por muchos expertos como el mejor lateral derecho del actual torneo, tiene los días contados en el Platense. Pese a ser un jugador que trabaja bajo las sombras y sin los reflectores de las grandes estrellas, su rendimiento ha despertado el interés de equipos grandes en Honduras y clubes en el exterior.

En una entrevista reciente con el periodista John Rodríguez, el defensor dejó claro que su ciclo con los “Escualos” está llegando a su fin. “Este es mi último torneo con el Platense”, confesó el jugador, asegurando que, aunque su agente maneja las ofertas, él está concentrado en cerrar su etapa en Puerto Cortés de la mejor manera.

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Clubes de la talla de Marathón y Real España ya lo tienen en la mira para reforzar sus defensas. Tambiém se rumorea que equipos de la MLS Next Pro (la liga de filiales de Estados Unidos) están siguiendo sus pasos muy de cerca.

Para el lateral, la meta es clara: “Uno siempre busca salir y otro sueño puede ser la Selección”, afirmó con la mirada puesta en representar a Honduras a nivel internacional.

Los datos sobre Samuel Pozantes

Samuel Pozantes se ha consolidado como un lateral moderno: rápido, con buen criterio de marca y una proyección ofensiva que pocos tienen en la liga.

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Nombre completo: Samuel Antonio Pozantes.

Samuel Antonio Pozantes. Edad: 21 años (Nacido en 2003).

21 años (Nacido en 2003). Club actual: Platense.

Platense. Debut profesional: Debutó con el “Tiburón” en el año 2021, mostrando desde temprano su capacidad para adueñarse de la banda derecha.

Debutó con el “Tiburón” en el año 2021, mostrando desde temprano su capacidad para adueñarse de la banda derecha. Trayectoria: Se formó en las reservas del Platense, siendo un producto genuino de la cantera de Puerto Cortés. A pesar del descenso del equipo a la Liga de Ascenso, Pozantes se mantuvo como una pieza inamovible, demostrando lealtad y un nivel superior a la categoría.

Se formó en las reservas del Platense, siendo un producto genuino de la cantera de Puerto Cortés. A pesar del descenso del equipo a la Liga de Ascenso, Pozantes se mantuvo como una pieza inamovible, demostrando lealtad y un nivel superior a la categoría. Equipos interesados: Real España, Marathón y clubes de la MLS Next Pro.

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