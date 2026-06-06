Este sábado, la Selección de Portugal disputará su primer amistoso de la fecha FIFA antes del inicio del Mundial 2026. El equipo dirigido por Roberto Martínez será local frente a la Selección de Chile, que atraviesa un nuevo proceso de renovación.
Se espera que Cristiano Ronaldo sea titular en el duelo que se llevará a cabo en el Estadio Nacional ubicado en la ciudad de Oeiras. El luso llega en condiciones óptimas a sus 41 años para disputar por sexta ocasión la Copa del Mundo con los lusos.
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Luego de este amistoso, Portugal tendrá otro más en su tierra antes de emprender viaje a Norteamérica. El miércoles 10 de junio recibirá a Nigeria para despedirse de su afición. Después de este juego, ya se instalará en México.
Los lusos integran el Grupo K junto a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán. El debut de CR7 será el día 17 de junio contra el seleccionado africano en el NRG Stadium de Houston.