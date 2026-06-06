El duelo internacional está pactado para las 11:45 a.m en Centroamérica (12:45 de Panamá).

La Federación Portuguesa anunció que se lucirá una enorme bandera: “El partido entre Portugal y Chile, programado para este sábado en el Estadio Nacional, tendrá la particularidad de exhibir la bandera portuguesa más grande jamás vista" .

Los fanáticos podrán ver el encuentro a través de ESPN y vía streaming mediante la plataforma Disney+ .

Portugal y Chile volverán a verse las caras después de nueve años. Siga el minuto a minuto del amistoso internacional.

Este sábado, la Selección de Portugal disputará su primer amistoso de la fecha FIFA antes del inicio del Mundial 2026. El equipo dirigido por Roberto Martínez será local frente a la Selección de Chile, que atraviesa un nuevo proceso de renovación.

Se espera que Cristiano Ronaldo sea titular en el duelo que se llevará a cabo en el Estadio Nacional ubicado en la ciudad de Oeiras. El luso llega en condiciones óptimas a sus 41 años para disputar por sexta ocasión la Copa del Mundo con los lusos.

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Luego de este amistoso, Portugal tendrá otro más en su tierra antes de emprender viaje a Norteamérica. El miércoles 10 de junio recibirá a Nigeria para despedirse de su afición. Después de este juego, ya se instalará en México.

Los lusos integran el Grupo K junto a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán. El debut de CR7 será el día 17 de junio contra el seleccionado africano en el NRG Stadium de Houston.