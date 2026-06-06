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Mundial 2026

Portugal vs. Chile EN VIVO: Cristiano Ronaldo titular – minuto a minuto del amistoso a 5 días del Mundial 2026

Portugal y Chile volverán a verse las caras después de nueve años. Siga el minuto a minuto del amistoso internacional.

Chile también confirma su equipo titular

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¿Dónde ver el partido de Cristiano Ronaldo en Centroamérica?

Los fanáticos podrán ver el encuentro a través de ESPN y vía streaming mediante la plataforma Disney+.

Portugal confirma el 11 titular con CR7

  • Portero: José Sá
  • Defensores: Nelson Semedo , Renato Veiga Rúben Dias, João Cancelo
  • Volantes: Samú Costa, Bernardo Silva, Bruno Fernandes
  • Delanteros: Francisco Conceição, Cristiano RonaldoRafael Leão
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El italiano Luca Zufferli será el árbitro del Portugal-Chile

Portugal prepara un verdadero show contra Chile

La Federación Portuguesa anunció que se lucirá una enorme bandera: “El partido entre Portugal y Chile, programado para este sábado en el Estadio Nacional, tendrá la particularidad de exhibir la bandera portuguesa más grande jamás vista".

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Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Portugal y Chile

El duelo internacional está pactado para las 11:45 a.m en Centroamérica (12:45 de Panamá).

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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CR7 verá minutos contra los chilenos.
© Getty ImagesCR7 verá minutos contra los chilenos.

Este sábado, la Selección de Portugal disputará su primer amistoso de la fecha FIFA antes del inicio del Mundial 2026. El equipo dirigido por Roberto Martínez será local frente a la Selección de Chile, que atraviesa un nuevo proceso de renovación.

Se espera que Cristiano Ronaldo sea titular en el duelo que se llevará a cabo en el Estadio Nacional ubicado en la ciudad de Oeiras. El luso llega en condiciones óptimas a sus 41 años para disputar por sexta ocasión la Copa del Mundo con los lusos.

¿Juega Cristiano Ronaldo? Hora, TV y alineaciones del amistoso entre Portugal vs. Chile a 5 días del Mundial 2026

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Luego de este amistoso, Portugal tendrá otro más en su tierra antes de emprender viaje a Norteamérica. El miércoles 10 de junio recibirá a Nigeria para despedirse de su afición. Después de este juego, ya se instalará en México.

Los lusos integran el Grupo K junto a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán. El debut de CR7 será el día 17 de junio contra el seleccionado africano en el NRG Stadium de Houston.

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