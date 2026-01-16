Es tendencia:
“Es hondureño”: la impensada confesión de Mathías Vazquez en su primer día en Cincinnati de la MLS

Mathías Vazquez se llevó una verdadera sorpresa en su arribo a Cincinnati II desde Motagua.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

La sorpresa de Mathías Vazquez en Cincinnati II.
La sorpresa de Mathías Vazquez en Cincinnati II.

Mathías Vazquez comenzó su nueva etapa como futbolista del Cincinnati II de la MLS Next Pro. Durante sus primeras horas como legionario, se encontró con una verdadera sorpresa de ingreso al campo de entrenamiento. No se lo podía creer.

Recientemente, Vazquez le concedió una entrevista a Fútbol a Fondo en la que charló sobre muchas cuestiones. Sobre todas las cosas, aclaró que mantiene lo necesario para ser subido al primer equipo cuando desde ahí lo requieran.

“Voy a estar a préstamo un año acá en el segundo equipo de Cincinnati. Estaré en la MLS Next Pro, que también es un torneo profesional. Como tengo el pasaporte americano, si rindo bien y al no necesitar cupo de extranjero, me pueden subir al primer equipo cuando quieran”, comentó el representante de Honduras.



Sorpresa para Mathías Vazquez en su arribo a Cincinnati II de la MLS Next Pro

Mathías Vazquez recibió una grata sorpresa en su arribo al Cincinnati II, debido a que su entrenador es un hondureño. Se trata de Sammy Castellanos, oriundo de la ciudad de Philadelphia con raíces catrachas. Cuenta con experiencia en la MLS.

“Ya hice exámenes médicos, la pretemporada arranca este viernes y en marzo ya inicia el torneo. El director técnico del Cincinnati es hondureño, se llama Sammy Castellanos, he hablado con él, es muy bueno”, aseguró el jugador en la charla.



Vazquez comparó al Motagua con Cincinnati II de la MLS

Además, Mathías Vazquez se mostró impactado por el nivel de las instalaciones y el predio de entrenamiento. Este mismo lo comparten con el primer equipo, por lo que el compañerismo es absoluto. Las posibilidades de crecimiento también.

“La verdad que me quedó impresionado, el equipo de la Next Pro está al lado del primer equipo, así se empapa uno. A pesar de que es un filial sus instalaciones son de élite, todo es súper profesional, es un gran show pasar de Motagua a esto”, dijo.

