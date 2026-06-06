OFICIAL: no juega contra Honduras y se pierde el Mundial 2026 con Argentina

La propia Selección de Argentina ha confirmado que no estará en la Copa del Mundo tras lesionarse en el último entrenamiento.

Malas noticias y máxima preocupación en la Selección de Argentina. A solo cinco días de que comience la Copa del Mundo, el director técnico Lionel Scaloni sufrió una baja de última hora: el defensor Leonardo Balerdi quedó fuera de la convocatoria tras lesionarse en el entrenamiento previo al partido amistoso de este sábado contra Honduras en Texas.

Los estudios médicos confirmaron este mismo sábado que el zaguero del Olympique de Marsella sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecha. Esta lesión lo dejará fuera de las canchas por al menos tres semanas, lo que automáticamente lo borraba de toda la fase de grupos.

ver también Luis Fernando Suárez volvería a Centroamérica con el club menos pensado tras sus pasos por Costa Rica y Honduras

En el mejor de los escenarios, Balerdi habría regresado hasta el 27 de junio para el cierre de la primera ronda ante Jordania, por lo que el cuerpo técnico prefirió no arriesgar.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial la noticia a través de sus redes con un emotivo mensaje.

“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Quién será el reemplazo?

Scaloni ya trabaja contra el reloj para elegir al sustituto dentro de los 26 convocados finales. Por reglamento de la FIFA, el reemplazo debe salir de la prelista de 55 jugadores que Argentina entregó en mayo, y tienen tiempo de inscribirlo hasta un día antes del debut (el lunes 15 de junio).

El gran favorito es Marcos Senesi, de gran temporada en la Premier League con el Bournemouth. Las otras opciones naturales en esa lista son Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Di Lollo y Zaid Romero.

Publicidad

ver también ¿Se fue por dinero? La inesperada confesión del salario que ganará José Mario Pinto en Costa Rica y que impacta a Olimpia

Scaloni no descarta usar este cupo para llevar a un lateral derecho. Los jóvenes Agustín Giay y Nicolás Capaldo ya están entrenando con el grupo como reservas debido a que Gonzalo Montiel y Nahuel Molina arrastran molestias y aún no tienen el alta médica definitiva.

Publicidad

Argentina debutará de forma oficial en el Mundial este martes 16 de junio frente a Argelia, en un estreno que ahora se ve empañado por la triste baja de Balerdi.

Publicidad

En resumen