Este sábado, en Lisboa, el equipo de CR7 juega uno de sus últimos partidos antes del debut en el Mundial 2026.

La Selección de Portugal se enfrenta a Chile este sábado 6 de junio en uno de sus últimos y más importantes ensayos antes de que arranque el Mundial 2026. El encuentro amistoso internacional tendrá lugar en el Estádio Nacional do Jamor en Lisboa. A tan solo cinco días del inicio del Mundial 2026, este partido representará una oportunidad fundamental para evaluar el rendimiento colectivo e individual de Cristiano Ronaldo y compañía.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Portugal vs. Chile por el amistoso internacional?

El partido amistoso entre Portugal y Chile se llevará a cabo este sábado 6 de junio de 2026 en el mítico Estádio Nacional do Jamor, ubicado en la ciudad de Lisboa, Portugal.

Horarios:

11:45 a.m. de Centroamérica; 12:45 p.m. de Panamá

¿Qué canal transmite el amistoso Portugal vs. Chile en Centroamérica?

Los fanáticos en Centroamérica podrán ver el encuentro a través de ESPN y vía streaming mediante la plataforma Disney+.

¿Juega Cristiano Ronaldo ante Chile?

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de convocados de la selección lusa para el Mundial 2026, y todo indica que el capitán sumará minutos en este amistoso crucial. Al ser la penúltima prueba antes de iniciar su participación en el certamen planetario, es altamente probable que CR7 vea acción ante La Roja.

Probables alineaciones

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Días, Gonçalo Inácio y Joao Cancelo; Rúben Neves, Samuel Costa, Bernardo Silva y Bruno Fernandes; Rafael Leao y Cristiano Ronaldo.

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Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román y Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro; Darío Osorio, Lautaro Millán y Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.

¿Cuándo debuta Portugal en el Mundial 2026?

La Selección de Portugal hará su estreno en la Copa del Mundo 2026 el miércoles 17 de junio frente a la República Democrática del Congo. El equipo luso encabeza el Grupo K y disputará sus tres encuentros de la primera fase en territorio estadounidense.

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El Grupo K de Portugal

Portugal vs. RD Congo: miércoles 17 de junio en el Estadio de Houston, Texas | 11:00 a.m. Centroamérica, 12:00 p.m. Panamá

miércoles 17 de junio en el Estadio de Houston, Texas | 11:00 a.m. Centroamérica, 12:00 p.m. Panamá Portugal vs. Uzbekistán: martes 23 de junio en el Estadio de Houston, Texas | 11:00 a.m. Centroamérica, 12:00 p.m. Panamá

martes 23 de junio en el Estadio de Houston, Texas | 11:00 a.m. Centroamérica, 12:00 p.m. Panamá Colombia vs. Portugal: sábado 27 de junio en el Estadio de Miami, Florida | 5:30 p.m. Centroamérica, 6:30 p.m. Panamá