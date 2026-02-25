De las Ligas Menores a la élite: la joya hondureña que ya ficharon en Estados Unidos y que se proyecta para equipazo de la MLS

Cristopher Batiz, con tan solo 15 años sigue ganando enteros en Estados Unidos tras sorprender a muchos en las ligas infantiles de San Pedro Sula al norte de Honduras. Ahora, el hondureño ya tiene nuevo equipo en la MLS Next Pro.

En su paso por los “Centuriones” en las ligas infantiles registró 76 goles en 18 partidos en la temporada 2019/20 cuando apenas tenía ocho años. Desde ese momento llamó la atención de los observadores.

Ahora, Christopher Batiz, quien forma parte de las inferiores de Seattle Sounders, pero ahora ya encontró un nuevo equipo con el que jugará en la MLS Next Pro.

El Tacoma Defiance anunció su fichaje de Batiz, quien ahora tendrá la responsabilidad de demostrar su talento en el club de Washington.

El hondureño ya ha sido convocado a campamentos de la selección de Estados Unidos Sub-15 con miras a formar parte de las selecciones menores sub-17 a futuro.

Caso similar a Keyrol Figueroa

El caso de Batiz podría ser similar al de Keyrol Figueroa, quien decidió jugar para Estados Unidos y de momento esa decisión se mantiene vigente, aunque Francis Hernández planea una reunión con el joven futbolista.