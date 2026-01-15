Rumbo a la MLS: es el 10 de la Selección de Panamá y ahora dio el gran salto de su carrera con 18 años

Panamá tendrá su segunda participación histórica en una máxima cita, luego de obtener el boleto en las Eliminatorias al Mundial 2026. Todo se vive de la mejor manera entre los aficionados. En tanto, los futbolistas aceleran su preparación.

Mientras Thomas Christiansen analiza el rendimiento de cada quien para armar la convocatoria de la mejor manera, muchos jugadores protagonizan movimientos en el mercado de pases. Buscan ganar minutos en cancha para llegar en forma.

También sucede con los más jóvenes, aquellos que integran la Selección Nacional Sub-20. Uno de los nombres en mayor disputa durante este ajetreado periodo es el de Ernesto Gómez, de los protagonistas del último Mundial de esta categoría.

Panamá sumará presencia en la MLS para la temporada 2026 con una joven figura

Según confirmó el periodista Ricardo Icaza a través de su cuenta oficial de X, una de las transacciones más esperadas finalmente llegó. Ernesto Gómez abandonará CD Universitario, institución a la que defendió desde julio del 2024 hasta la fecha.

Gómez arribará al Connecticut United FC de la MLS Next Pro, después de jugar 23 partidos oficiales durante esta temporada, en la que convirtió un gol y dio una asistencia. Viajará pronto a Estados Unidos para hacer oficial su transferencia.

Este mediocampista ofensivo disputó dos juegos de la Copa del Mundo Sub-20, entre los siete que tiene para la Selección Nacional de la categoría. Sumó tres en la Sub-17 y cuatro en la Sub-21. Aún no tuvo su debut con la Selección Mayor, pero se desempeña como volante ofensivo y aspira, en un futuro, a ganarse un lugar.