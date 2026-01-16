Real Madrid vs. Levante: ¿a qué hora y cómo ver el que podría ser el último partido de Kervin Arriaga en La Liga de España?

El Santiago Bernabéu será escenario de una visita que, para Honduras, se vive con lupa: el Levante de Kervin Arriaga se mide al Real Madrid en la jornada 20 de La Liga de España. Es uno de esos partidos que pueden marcar un antes y un después: por la magnitud del rival, por el contexto de la tabla y porque el mercado de invierno ya empezó a “hacer ruido” alrededor del mediocampista catracho.

En lo estrictamente futbolístico, el choque presenta un contraste brutal: aunque golpeado por lo ocurrido durante la última semana, Real Madrid llega en zona alta (45 puntos, 41 goles a favor y 17 en contra), mientras Levante pelea abajo (14 puntos, 21 goles a favor y 30 en contra). Y, además, el historial entre ambos no deja dudas del tamaño del desafío: 37 cruces oficiales, con 27 victorias del Madrid, 4 empates y 6 triunfos granotas.

¿Cuándo y dónde se juega Real Madrid vs. Levante?

El partido se juega el sábado 17 de enero de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid), por la jornada 20 de LaLiga 2025/26.

Hora en Honduras: 7:00 a. m. (el encuentro figura a las 14:00 en horario peninsular de España).

¿Dónde ver en Honduras Real Madrid vs. Levante?

En Honduras, una vía oficial muy utilizada para ver LaLiga es ViX Premium, disponible también mediante suscripción con Tigo (según el plan).

Recomendación práctica: si tu proveedor/plan no incluye el acceso, revisá la app de ViX y la grilla local del operador, porque los derechos pueden variar por compañía.

El futuro de Kervin Arriaga: ¿será su último partido en Levante?

El partido se juega en plena ventana de transferencias y el nombre de Kervin Arriaga aparece vinculado a intereses desde el exterior: en Honduras se reportó, por ejemplo, un seguimiento desde Genoa. En España, también se publicó que el mediocampista está “en el escaparate” y que el club fijaría condiciones para una posible salida.

Además, desde el propio entorno del Levante, el técnico Castro dejó entrever que el mercado está abierto a movimientos si convienen al club, y en la previa habló incluso de evaluar la participación de Arriaga en el partido.

Panamá también celebra: Martin Krug entró en la convocatoria del Levante ante Real Madrid

Por otro lado, más allá de Arriaga, el otro centroamericano que podría ser de la partida es el panameño Martin Krug, quien entró en la convocatoria del DT Luís castro para el duelo en el Bernabéu.

¿Cómo llega Real Madrid al partido con Levante?

Tras perder la Supercopa con Barcelona, Xabi Alonso fue echado y luego, con Álvaro Arbeloa en el banquillo, el Merengue quedó eliminado ante el Albacete en la Copa del Rey. Por eso el Madrid llega con más exigencia de la habitual y con el foco puesto en su realidad competitiva: está en la parte alta (45 puntos) y con números defensivos sólidos (17 goles encajados).

En lo informativo, uno de los grandes temas de la semana fue Kylian Mbappé: volvió a entrenar con el grupo y su disponibilidad era una de las dudas del técnico Arbeloa para este partido (o reservarlo por compromisos próximos).

¿Cómo llega Levante al duelo contra Real Madrid?

Levante llega presionado por la tabla: 14 puntos y ubicación de zona baja, con necesidad de sumar para salir del peligro. La previa, además, se cruza con dos asuntos clave:

La gestión física del plantel : Castro informó de bajas por fatiga (Pampín y Matías).



: Castro informó de bajas por fatiga (Pampín y Matías). El mercado: el club asume que puede haber salidas si llegan propuestas que cierren.

¿Quién es el árbitro de Real Madrid Levante?

Según la designación oficial, el árbitro principal será Miguel Sesma. En el VAR estará Javier Iglesias.

Historial oficial completo: Real Madrid vs. Levante cara a cara

Balance total (partidos oficiales): 37 partidos — Real Madrid 27 triunfos, 4 empates, Levante 6 triunfos; goles 99–32.