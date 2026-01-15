Ante los ojos de Kervin Arriaga: Levante define el futuro del hondureño y esto impacta a la Liga Española

Levante tiene su propio plan y se anticipa a una salida de Kervin Arriaga en el actual mercado de fichajes en Europa.

Debido a que el hondureño se puede ir de España a Italia, el conjunto “Granota” tomó la decisión de fichar a un volante que juega en la misma posición que “El Misilito”.

ver también “Liberar la plaza”: Jeaustin Campos toma impensada decisión en Real España y firma por este grande de Centroamérica

Se trata de Ugo Raghouber, quien ya fue confirmado de forma oficial como nuevo jugador del Levante. Esto puede abrirle la puerta de salida a Kervin.

Levante ficha al reemplazo de Kervin Arriaga

“El Levante UD y el LOSC Lille han alcanzado un acuerdo para la incorporación de Ugo Raghouber a la entidad levantinista. El futbolista llega en calidad de cedido hasta final de temporada. El centrocampista (13/07/2003, Clichy) se unió al LOSC Lille en 2017 para formarse y seguir creciendo profesionalmente en sus equipos de la cantera. Su progresión por las diferentes categorías le llevó a participar en los entrenamientos del primer equipo en 2022.

Tweet placeholder

Un año más tarde, Raghouber salió cedido al Le Mans FC y en 2024, al USL Dunkerque. En el conjunto francés, y bajo la dirección del actual entrenador del Levante UD, Luís Castro, se consolidó como una de las piezas fundamentales de un equipo que peleó por el ascenso a la máxima categoría y alcanzó las semifinales de la Copa de Francia. Tras finalizar la temporada, el jugador regresó a su club de origen, el LOSC Lille.

Publicidad

Publicidad

Raghouber afronta desde hoy un nuevo reto profesional como futbolista del Levante UD. El centrocampista se ha personado esta mañana en la Ciudad Deportiva para conocer a sus nuevos compañeros y cuerpo técnico”, comunicó el Levante.

Un periodista de El Chiringuito dijo a Deportes TVC que el Genoa, Atalanta y un equipo de la Premier League están interesados en Arriaga. El que más cerca está de llevarselo es el Genoa, quien podría pagar hasta 8 millones de euros por el volante.

Publicidad

ver también Agustín Auzmendi confirma la noticia que en Centroamérica tanto estaban deseando escuchar: “Por esta camisa”

“La información que hemos manejado también en El Chiringuito de Jugones es que además del Genoa, Atalanta entre otros clubes estuvo en el último partido de liga en el Levante español y estuvo muy atento a Kervin Arriaga. También hemos mencionado que en la Premier hay un equipo inglés que todavía no podemos desvelar, que está muy interesado y ha hecho movimientos para hacerse con los servicios del jugador. Sí, son tres equipos ahora mismo los más interesados en Kervin Arriaga. El principal y el que está por delante de todos es Genoa. Luego está Atalanta. Además de Atalanta, ha habido varios equipos que han estado viendo en el Ciudad de Valencia, en el campo del Levante, a Kervin Arriaga. Entre ellos ese equipo Premier que todavía no podemos desvelar el nombre”.

Publicidad

Tweet placeholder