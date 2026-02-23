Ganó 3 Champions League con Keylor Navas en el Real Madrid, pero ahora piensa en retirarse tras ser rechazado en Europa

Keylor Navas difícilmente podría haber logrado la hazaña del tricampeonato de Champions League con el Real Madrid si no hubiera trabajado junto al enorme pilar que sostenía aquella defensa merengue: Sergio Ramos.

El central oriundo de Camas fue líder, capitán y símbolo de una generación que dominó Europa entre 2016 y 2018, dejando una huella imborrable en la historia del gigante español.

Keylor Navas y Sergio Ramos eran una garantía para la zaga merengue (Getty Images).

Hoy el panorama es muy distinto. A pocas semanas de cumplir 40 años, Ramos atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera, evaluando si continuar activo o poner punto final a una trayectoria repleta de títulos.

Rechazado en su propia casa

Tras desligarse de Rayados de Monterrey, el deseo del central era culminar su carrera en casa, pero ese plan se frustró. El Sevilla FC descartó su regreso, pese a que el propio jugador se ofreció. La dirigencia consideró incompatible su retorno por su vínculo con un fondo de inversión que presentó una carta de intención vinculada al club.

Sergio Ramos no volverá al Sevilla (Getty Images).

La postura fue ratificada por la conducción sevillista, que dejó en claro que la decisión fue institucional y no deportiva. Así, Sergio Ramos quedó sin la opción que más le atraía para seguir compitiendo en España, país en el que no contempla vestir otra camiseta que no sea la del Real Madrid o la del propio conjunto andaluz.

¿El retiro es inminente?

Ramos, actualmente agente libre, tiene la posibilidad de firmar con cualquier equipo en cualquier momento, y desde Oriente Medio —especialmente Qatar y Arabia Saudita— han surgido propuestas multimillonarias que podrían extender su carrera.

Sin embargo, la prioridad familiar y la falta de opciones en España lo estarían llevando a reflexionar seriamente sobre el retiro. Así, uno de los grandes socios defensivos de Keylor Navas en el Real Madrid podría estar cerca de ponerle punto final a una carrera legendaria.