Cristiano Ronaldo y el camino a los 1.000 goles: cuántos le faltan tras ser campeón con el Al-Nassr

La leyenda del fútbol mundial consiguió su primer título grande en Al-Nassr anotándole dos goles a Damac, pero todavía persigue el récord que le quita el sueño.

Cristiano Ronaldo volvió a levantar un título y, como ocurre desde hace más de dos décadas, su nombre quedó asociado a otra cifra histórica. Tras consagrarse campeón de la Saudi Pro League con Al-Nassr goleando 4-1 a Damac con un doblete suyo, el portugués mantiene vivo uno de los grandes objetivos del tramo final de su carrera: llegar a los 1.000 goles oficiales.

CR7 ya construyó una carrera prácticamente irrepetible. Fue campeón en Inglaterra, España, Italia y ahora en Asia, también defendiendo a su selección, así se convirtió en uno de los máximos ganadores de la historia moderna y sigue vigente en el fútbol saudí con una ambición que no se apaga. Pero hay una marca que todavía lo persigue: el millar de goles.

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Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera

El portugués acumula 973 goles oficiales repartidos entre sus clubes y la Selección absoluta de Portugal. La mayor parte de su producción goleadora llegó a nivel de clubes, donde acumula 828 tantos.

Su etapa más impresionante fue en el Real Madrid. Con el club español convirtió 451 dianas, una cifra que lo mantiene como el máximo goleador histórico de la institución y que explica buena parte de su leyenda en Europa.

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Detrás aparece su paso por Manchester United, donde marcó 145 goles en sus dos etapas. Luego figura Al-Nassr, club con el que ya llegó a 126 tantos y donde sigue recortando distancia hacia la barrera de los 1.000. En Juventus hizo 101 goles, mientras que en Sporting CP, el club donde comenzó su carrera profesional, convirtió 5.

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A esos números hay que sumar sus gritos con Portugal. Con la Selección absoluta, Cristiano acumula 143 conquistas, una marca que también lo ubica como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones.

El camino de Cristiano Ronaldo a los 1.000 goles

El Bicho va por los 1.000 goles.

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El Bicho ya superó los 100 goles en cuatro equipos: Real Madrid, Manchester United, Juventus y Al-Nassr. Esa capacidad de sostener su poder goleador en contextos tan diferentes es una de las claves de su carrera.

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En España fue demoledor. En Inglaterra se transformó de extremo explosivo a goleador total. En Italia mantuvo su vigencia en una liga históricamente exigente desde lo táctico. Y en Arabia Saudita volvió a encontrar un escenario para seguir agrandando sus registros.