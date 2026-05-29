Marcel Hernández habló con sinceridad sobre los alarmantes resultados médicos iniciales que arrojaron los estudios de su rodilla.

El Club Sport Herediano contiene la respiración por la salud de su principal figura. Tras la primicia de Kevin Jiménez que apuntaba a una baja por lo que resta del año, Marcel Hernández decidió romper el silencio sobre su estado físico.

En declaraciones para el diario La Nación, el atacante de 36 años encendió una pequeña luz de esperanza entre los fanáticos florenses, aunque la dirigencia presidida por Jafet Soto sigue sufriendo a la espera del veredicto médico definitivo.

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¿Qué tiene Marcel Hernández?

El ariete caribeño aclaró que todavía no hay un diagnóstico definitivo para su dolencia. “Tengo una lesión de rodilla desde que jugué la final. Por el momento estoy realizándome estudios; ni siquiera yo sé exactamente qué tengo. En este momento me están haciendo exámenes para poder determinarlo”, confesó Hernández.

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A pesar del dolor,el ex Alajuelense y Cartaginés logró anotar en la final ante Saprissa para confirmarse como el jugador más determinante de todo el Clausura 2026, además de coronarse como el máximo artillero del campeonato con 12 anotaciones.

“Es normal que los exámenes no salieran bien”

Sobre los primeros estudios que arrojaron resultados sumamente negativos, el delantero cubano explicó que el desgaste extremo pudo haber alterado ese primer diagnóstico.

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“Es normal que los primeros exámenes no salieran bien por el esfuerzo que realicé en el partido, a pesar de estar lesionado. Pero debemos esperar unos segundos estudios; es normal en estos casos. Vamos a esperar la evolución”, detalló con optimismo.

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No obstante, en Herediano la preocupación se mantiene a flor de piel. La directiva sabe que, de confirmarse la gravedad de la lesión en esta segunda ronda de exámenes, el futbolista tendría que someterse irremediablemente a una cirugía seguida de un extenso proceso de rehabilitación.

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En síntesis

Marcel Hernández confirmó que arrastra una lesión de rodilla desde la final, pero aclaró que aún le están realizando estudios para tener un diagnóstico exacto.

El atacante explicó que es “normal” que las primeras pruebas médicas salieran negativas debido al enorme esfuerzo físico que hizo en el partido, por lo que se aferra a los segundos estudios.

Jafet Soto y la directiva florense siguen sumamente preocupados; si los nuevos exámenes confirman la lesión, Hernández deberá pasar por el quirófano y se perderá el próximo campeonato.