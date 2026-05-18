Dani Carvajal era el último: dónde están hoy los compañeros de Keylor Navas en el Real Madrid tricampeón de Champions League

Con el anuncio oficial de la salida de Dani Carvajal, no quedan rastros del equipo que logró la hazaña sin precedentes de levantar tres títulos consecutivos de la UEFA Champions League.

Con el anuncio oficial de la salida de Dani Carvajal al término de esta temporada 2025/2026, el Real Madrid corta el último hilo que lo unía a una de las épocas más doradas en la historia del club.

Se extingue definitivamente en la actual plantilla el rastro de aquella mítica dinastía que, bajo el mando de Zinedine Zidane, logró la hazaña sin precedentes de levantar tres títulos consecutivos de la UEFA Champions League entre 2016 y 2018.

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A ocho años de la consagración en Kiev frente al Liverpool, el destino ha llevado a los protagonistas de aquel once de gala por caminos muy dispares. En Fútbol Centroamérica los repasamos.

Keylor Navas y la muralla blanca

El cerrojo de aquel equipo imbatible comenzaba en el arco con Keylor Navas. El guardameta costarricense se mantiene activo y actualmente, a las puertas del retiro, disfruta de un presente inmejorable: disputará la final de la Liga MX defendiendo los colores de Pumas UNAM frente a Cruz Azul.

Keylor Navas jugará la final del Clausura 2026 en la Liga MX (Getty Images).

Mientras Dani Carvajal define su próximo destino tras anunciar su adiós de la Casa Blanca, la zaga central ya colgó los botines o se alejó de los grandes reflectores.

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Raphaël Varane optó por el retiro tras su paso por el Manchester United, mientras que el eterno capitán Sergio Ramos, hoy con 40 años, se encuentra sin equipo tras cerrar su ciclo con Monterrey. Por la banda izquierda, el brasileño Marcelo se retiró en 2025 defendiendo la camiseta del Fluminense.

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Sergio Ramos se mantiene sin equipo desde su salida de Rayados (Getty Images).

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Mediocampo disperso y delantera en el exilio

El motor del Real Madrid, la “KCM”, también es cosa del pasado. El alemán Toni Kroos decidió retirarse en lo más alto de su carrera a mediados de 2024. Su fiel escudero, el brasileño Casemiro, se mantiene vigente con 34 años con el Manchester United. Luka Modric, incombustible a sus 40 años, milita hoy en las filas del AC Milan.

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La elegancia de Luka Modric es interminable (Getty Images).

Finalmente, la poderosa ofensiva de Zidane ha encontrado refugio lejos del viejo continente, a excepción del galés Gareth Bale, quien se retiró tempranamente para dedicarse al golf. El francés Karim Benzema juega en el Al Ittihad de Arabia Saudita, misma liga donde compite el astro portugués Cristiano Ronaldo, manteniéndose plenamente vigente como el goleador del Al Nassr.

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Cristiano Ronaldo está a un paso de celebrar su primer título en Arabia (Getty Images).

En síntesis

La salida de Dani Carvajal al concluir la temporada 2025/2026 deja al Real Madrid sin jugadores de la plantilla que ganó las tres Champions seguidas.

Keylor Navas jugará la final en México con Pumas, Varane está retirado, Ramos dejó la élite y Marcelo juega en Brasil con Fluminense.

Kroos y Bale colgaron los botines; Modric y Casemiro siguen en Europa (Milan y United); mientras Benzema y Cristiano Ronaldo son figuras en el fútbol de Arabia Saudita.