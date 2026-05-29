Uno de los que finalizó su contrato con Alajuelense ya tiene nuevo equipo después de su salida.

Desde el arribo de Ismael Rescalvo como nuevo entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense, la institución realizó varios movimientos en cuanto al armado de la planilla para la próxima temporada. Uno de los que ya no está acaba de conseguir nuevo equipo.

Según comunicó Alajuelense a través de las redes sociales, hasta el momento le ha dado la despedida a dos jugadores. Uno de ellos fue José Alvarado, quien no renovó su vínculo con los manudos, aunque seguirá jugando en la Liga Promérica.

José Alvarado seguirá su carrera en Pérez Zeledón

Este viernes, por medio de sus canales oficiales, el Municipal Pérez Zeledón confirmó la llegada de Alvarado como nuevo fichaje para la próxima temporada. Firmó contrato con los Guerreros del Sur por un año, por lo que estará hasta el próximo 30 de junio de 2027.

Pérez Zeledón le da la bienvenida.

De esta manera, Alvarado tendrá su segunda experiencia en un equipo de la Primera División de Costa Rica. Antes de su participación en Alajuelense, pasó en condición de préstamo por varios equipos de la Liga de Ascenso como Sarchí, Santa Ana, Carmelita, Once de Abril, Rosario e Inter San Carlos.

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El nacido en Grecia cerró su etapa en Alajuelense con 10 partidos en este último semestre. Participó en ocho juegos del Clausura 2026 y dos por el Torneo de Copa contra Liberia en la ronda de los cuartos de final. Hizo apenas un gol, casualmente fue ante su nuevo equipo.

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Joel Campbell, la otra figura que fue dada de baja y no tiene club

El otro futbolista que quedó fuera de Alajuelense y aún desconoce dónde seguirá su carrera es Joel Campbell. El ex Arsenal fue ofrecido recientemente al Olimpia de Honduras y la dirigencia del León de momento no descarta su contratación.

En resumen

El futbolista José Alvarado dejó la Liga Deportiva Alajuelense y fichó por el Pérez Zeledón.

dejó la Liga Deportiva Alajuelense y fichó por el Pérez Zeledón. El jugador firmó un contrato por un año con los Guerreros del Sur hasta junio de 2027.

con los Guerreros del Sur hasta junio de 2027. La otra figura dada de baja en Alajuelense es Joel Campbell, quien fue ofrecido al Olimpia.