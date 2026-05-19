Arsenal campeón: el mensaje de Elián Quesada por el título de Premier League mientras Alajuelense define su futuro

El Arsenal logró volver a salir campeón de la Premier y Elián Quesada, surgido en la cantera de los Gunners, aprovechó para enviar un mensaje.

El fútbol mundial dio un giro inesperado y la noticia impactó incluso en Costa Rica. Arsenal FC se consagró campeón de la Premier League tras el empate 1-1 entre Manchester City y AFC Bournemouth, un resultado que terminó definiendo el título sin necesidad de que los Gunners saltaran a la cancha.

La celebración se volvió viral en redes sociales, con hinchas y futbolistas de todo el mundo reaccionando al logro del equipo londinense. Pero en medio de esa ola apareció un nombre que llamó la atención en el entorno tico: Elián Quesada.

La publicación de Elián Quesada

El joven jugador, que pertenece a Liga Deportiva Alajuelense, compartió en sus redes una publicación celebrando el título del Arsenal, un gesto que rápidamente generó interpretaciones y comentarios.

La publicación de Elián Quesada. (Foto: Instagram)

Y no es para menos. Quesada viene de un semestre complicado, donde prácticamente no tuvo participación bajo el mando de Óscar Ramírez, lo que dejó su futuro completamente en el aire.

El posteo no fue uno más. En medio de la incertidumbre sobre su continuidad, cualquier movimiento en redes se analiza con lupa, especialmente cuando el jugador no ha logrado consolidarse dentro del primer equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también El costo de Joel Campbell: esta es la fortuna que Alajuelense recupera para el mercado de fichajes

En Alajuelense, mientras tanto, atraviesan un proceso de reestructuración con la llegada de Ismael Rescalvo, quien deberá evaluar qué hacer con varios futbolistas que no tuvieron protagonismo en el último torneo.

Mientras tanto, el título del Arsenal sigue dando de qué hablar en todo el mundo, y en Costa Rica terminó cruzándose con una historia muy distinta, la de un futbolista que todavía no define su camino.

Publicidad

Datos Claves

Arsenal FC se consagró campeón de la Premier League tras empate del Manchester City.

se consagró campeón de la Premier League tras empate del Manchester City. Elián Quesada celebró el título del Arsenal mientras pertenece a Liga Deportiva Alajuelense.

celebró el título del Arsenal mientras pertenece a Liga Deportiva Alajuelense. Ismael Rescalvo asumió en Alajuelense para iniciar un proceso de reestructuración del equipo.