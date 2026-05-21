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Cristiano Ronaldo campeón con Al-Nassr: todos sus títulos y a cuántos quedó del récord de Messi

Con la reciente coronación en la Saudi Pro League, CR7 sumó un nuevo trofeo pero sigue lejos del astro argentino.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Cristiano Ronaldo sumó un nuevo título en su carrera pero sigue lejos de Messi.
© GeminiCristiano Ronaldo sumó un nuevo título en su carrera pero sigue lejos de Messi.

Cristiano Ronaldo volvió a levantar un trofeo y agrandó una carrera que sigue sumando capítulos históricos. Con el título de la Saudi Pro League junto a Al-Nassr, que obtuvo derrotando 4-1 a Damac aportando un doblete, el portugués llegó a 37 estrellas colectivas.

Esta nueva celebración tiene un peso especial para CR7 ya que reabre una comparación inevitable: a cuántas vueltas olímpicas quedó de Lionel Messi, el futbolista más ganador de la historia.

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Con la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo suma 37 títulos colectivos. De esta manera, el portugués quedó a 10 del récord del argentino.

Cristiano Ronaldo todavía está lejos de Messi.

Cristiano Ronaldo todavía está lejos de Messi.

Messi lidera la lista con una ventaja construida sobre todo durante su etapa en Barcelona, donde ganó 35 trofeos entre 2005 y 2021. A eso le agregó sus títulos con PSG, los logros con Inter Miami y una etapa dorada en los últimos años con la Selección Argentina.

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Cristiano Ronaldo, por su parte, reparte sus conquistas entre Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y la Selección de Portugal.

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Los 37 títulos de Cristiano Ronaldo.

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