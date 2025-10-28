Es tendencia:
Problemas para Bolillo Gómez y Luis Fernando Tena: Surinam toma una decisión que complica la clasificación de El Salvador y Guatemala al Mundial 2026

El Grupo A de Concacaf está que arde y los surinameses no quieren dejar pasar su oportunidad histórica de clasificación.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Surinam quiere sorprender a Guatemala, El Salvador, y Panamá en el Grupo A.
Surinam lidera el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf, seguido por Panamá en el lugar de escolta. Guatemala ocupa el tercer puesto de la división, mientras que El Salvador da cierre a la misma con menos oportunidades de meterse en la cita.

The Suriboys intentarán dar el golpe deportivo más grande de su historia para ir a la Copa del Mundo. Numérica y futbolísticamente, esta es la oportunidad más grande que se le presentó. Trabajan duro para no dejarla pasar ante sus rivales.

El equipo sudamericano tenía claros sus planes. Según había mencionado Stanley Menzo, su entrenador, la plantilla no iba a sufrir modificaciones entre las fechas de octubre y noviembre. Contradictoriamente, sumó más muchachos a sus filas.

Surinam busca sorprender a Panamá, Guatemala y El Salvador en las Eliminatorias

Surinam sacó a una figura del retiro y nacionalizó a cinco futbolistas para ir a por todo en la ventana correspondiente al mes de octubre. Un triunfo, tres empates y ninguna derrota marcan su lugar como líder, bien ayudado por sus goles a favor.

Recientemente, el periodista Manuel López confirmó que un nuevo futbolista va a sumarse al equipo sudamericano. Se trata de Jahnoah Markelo, extremo zurdo de 22 años. Juega en el Zurich FC de la Primera División de Suiza. Es neerlandés.

Markelo lleva nueve partidos disputados y un gol en lo que va de la temporada, que le alcanzó para que lo considere Stanley Menzo como sucedió con Tjaronn CheryDevon KoswalNigel LonwijkDjavan AndersonJay-Roy GrotDjenairo Daniels y Dylan Vente, los refuerzos surinameses para la más próxima ventana.

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos que faltan jugarse en el Grupo A

  • Surinam vs. El Salvador, 13 de noviembre.
  • Guatemala vs. Panamá, 13 de noviembre.
  • Guatemala vs. Surinam, 18 de noviembre.
  • Panamá vs. El Salvador, 18 de noviembre.

