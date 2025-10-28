Problemas para Bolillo Gómez y Luis Fernando Tena: Surinam toma una decisión que complica la clasificación de El Salvador y Guatemala al Mundial 2026

Surinam lidera el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf, seguido por Panamá en el lugar de escolta. Guatemala ocupa el tercer puesto de la división, mientras que El Salvador da cierre a la misma con menos oportunidades de meterse en la cita.

The Suriboys intentarán dar el golpe deportivo más grande de su historia para ir a la Copa del Mundo. Numérica y futbolísticamente, esta es la oportunidad más grande que se le presentó. Trabajan duro para no dejarla pasar ante sus rivales.

El equipo sudamericano tenía claros sus planes. Según había mencionado Stanley Menzo, su entrenador, la plantilla no iba a sufrir modificaciones entre las fechas de octubre y noviembre. Contradictoriamente, sumó más muchachos a sus filas.

ver también Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: cómo va la tabla de posiciones del Grupo A tras el empate de Panamá y la victoria de Guatemala ante El Salvador

Surinam busca sorprender a Panamá, Guatemala y El Salvador en las Eliminatorias

Surinam sacó a una figura del retiro y nacionalizó a cinco futbolistas para ir a por todo en la ventana correspondiente al mes de octubre. Un triunfo, tres empates y ninguna derrota marcan su lugar como líder, bien ayudado por sus goles a favor.

Recientemente, el periodista Manuel López confirmó que un nuevo futbolista va a sumarse al equipo sudamericano. Se trata de Jahnoah Markelo, extremo zurdo de 22 años. Juega en el Zurich FC de la Primera División de Suiza. Es neerlandés.

ver también Único en Centroamérica: El Salvador recibe la noticia que lo puede poner en lo más alto a nivel mundial

Markelo lleva nueve partidos disputados y un gol en lo que va de la temporada, que le alcanzó para que lo considere Stanley Menzo como sucedió con Tjaronn Chery, Devon Koswal, Nigel Lonwijk, Djavan Anderson, Jay-Roy Grot, Djenairo Daniels y Dylan Vente, los refuerzos surinameses para la más próxima ventana.

Publicidad

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos que faltan jugarse en el Grupo A