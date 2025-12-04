Sorteo del Mundial 2026: ¿A qué hora es y dónde verlo en Centroamérica?

Llegó el tan esperado día del sorteo del Mundial 2026. Este viernes se definirán los doce grupos del nuevo formato de 48 selecciones que jugarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Para Centroamérica, la atención estará puesta especialmente en Panamá, único representante de la región que conocerá a sus rivales de la fase de grupos. A continuación, fecha, hora, bombos y cómo ver el sorteo desde cada país centroamericano, tanto por TV como por streaming.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026? El sorteo final del Mundial 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington D. C., Estados Unidos. Horario oficial del sorteo: 12:00 del mediodía, hora local de Washington (ET). Horario del sorteo en Centroamérica 11:00 a.m. – Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice.

– Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice. 12:00 p.m. – Panamá. El sorteo definirá los 12 grupos (del A al L) de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo ver el sorteo del Mundial 2026 en Centroamérica? Hay una forma sencilla de ver el sorteo desde cualquier país de Centroamérica vía streaming: FIFA.com y el canal oficial de FIFA en YouTube transmitirán el sorteo en abierto a nivel mundial.



y el canal oficial de FIFA en transmitirán el sorteo en abierto a nivel mundial. Además, la ceremonia estará disponible en la plataforma oficial FIFA+, tanto en web como en app. Canales con derechos en Centroamérica Para la televisión tradicional y el cable, FIFA ha distribuido los derechos del Mundial 2026 por país, y esos socios suelen transmitir también el sorteo. En Centroamérica, los principales operadores con derechos del Mundial 2026 son: Costa Rica: Teletica

Teletica Guatemala: Tigo Sports, Canal 3 y Canal 11

Tigo Sports, Canal 3 y Canal 11 El Salvador: Tigo Sports, Canal 4 y TCS Go

Tigo Sports, Canal 4 y TCS Go Honduras: Tigo Sports, Canal 5 y deportestvc.com

Tigo Sports, Canal 5 y deportestvc.com Nicaragua: Canal 10

Canal 10 Panamá: Tigo Sports, RPC, TVMAX, TVN y TVN Pass

Cómo será el formato del Mundial 2026 y del sorteo

El Mundial 2026 estrena estructura:

48 selecciones en lugar de 32

12 grupos de 4 equipos

Cada selección jugará 3 partidos en fase de grupos

Se clasifican a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo (24 equipos) más los 8 mejores terceros para completar los 32avos de final. A partir de ahí, se juega todo a eliminación directa hasta la final.

Cómo funciona el sorteo

Las 48 selecciones (o plazas de repechaje) se dividen en 4 bombos de 12 equipos cada uno (Bombo 1 al 4).



El criterio de orden es el Ranking FIFA del 19 de noviembre de 2025 , más la condición de anfitriones.



, más la condición de anfitriones. En cada grupo habrá un equipo de cada bombo (uno del 1, uno del 2, uno del 3 y uno del 4).



Estados Unidos, México y Canadá, como anfitriones, están en el Bombo 1 y ya tienen grupo asignado:

México: Grupo A (A1)

Canadá: Grupo B (B1)

Estados Unidos: Grupo D (D1)





Condicionantes de confederaciones:

No pueden coincidir dos selecciones de la misma confederación en un grupo.



Excepto UEFA, que puede tener hasta dos selecciones europeas por grupo, porque aporta 16 equipos.



Además, FIFA ha diseñado un “bracket” estilo tenis: las cuatro selecciones mejor clasificadas (España, Argentina, Francia e Inglaterra) se reparten en cuatro zonas distintas del cuadro, para que solo puedan cruzarse a partir de semifinales si ganan sus grupos.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Estas son las configuraciones de los bombos con las 42 selecciones ya clasificadas más los espacios reservados para los repechajes.

Bombo 1

Estados Unidos (anfitrión)

México (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Brasil

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Panamá

Noruega

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Costa de Marfil

Túnez

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Equipos ya clasificados:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Más seis plazas de repechaje: