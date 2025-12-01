Washington Ortega convocado: Machillo Ramírez deja en shock a Alajuelense con una decisión de última hora rumbo a Guatemala

Liga Deportiva Alajuelense recibió un mazazo en el momento más determinante de la temporada. Justo antes de la final de ida de la Copa Centroamericana ante Xelajú de Guatemala, el club confirmó que su portero estrella, Washington Ortega, presentaba una lesión muscular en el aductor.

Así, la responsabilidad cayó sobre los hombros del joven Bayron Mora, quien asumió el arco rojinegro ante los Chivos en el Morera Soto y luego ante Cartaginés, mostrando aplomo y seguridad en ambos compromisos.

Washington Ortega estará en Guatemala

Este lunes, la delegación manuda emprendió su viaje rumbo a Guatemala, donde el miércoles 3 de diciembre deberán visitar al equipo de Amarini Villatoro en el Estadio Cementos Progreso para definir el título regional.

Lo que tomó por sorpresa a los aficionados de la Liga fue ver entre los convocados a Washington Ortega, a pesar de su lesión. El entrenador Óscar “Machillo” Ramírez tomó la llamativa decisión de convocar a todo el plantel de primera división para ir a Guatemala, por lo que la lista incluye a cuatro porteros, entre ellos el propio charrúa.

Esto no significa que Ortega vaya a atajar, pero la sola presencia del guardameta abre una ventana de incertidumbre. “El departamento médico del club le dará seguimiento constante a su condición. Su evolución y tiempo de recuperación se evaluarán día a día”, había informado LDA en su comunicado oficial, sin fijar plazos concretos.

La noticia ya hizo ruido en territorio chapín. El medio Chapín Soccer GT advirtió: “¡OJO SÚPER CHIVOS! Liga Deportiva Alajuelense está emprendiendo en estos momentos su viaje rumbo a nuestro país; la novedad es que Washington Ortega, su portero titular y referente del cuadro tico, forma parte de la delegación de 28 jugadores que estarán ante Xelajú”.

El guardameta manudo se ha convertido en una figura temida a nivel centroamericano, especialmente después de su actuación en las semifinales ante Olimpia, donde fue el héroe absoluto en la tanda de penales que clasificó a la Liga a la final.

¿A qué hora y dónde ver la final de Centroamérica?

La final de vuelta de la Copa Centroamericana se disputará este miércoles 3 de diciembre a las 8:00 p.m. (hora local) en el Estadio Cementos Progreso, y podrá verse en vivo a través de Disney+.