Guatemala, El Salvador y Panamá en alerta máxima: Surinam saca a una figura del retiro y nacionaliza 5 jugadores para clasificar al Mundial 2026

Surinam sacará a una figura del retiro y nacionalizará a cinco futbolistas para ir a por la clasificación a la Copa del Mundo. Dicho equipo se encuentra frente a la mayor oportunidad de su historia. No quiere dejar pasar la chance de clasificar.

El cuadro surinamés lidera sorpresivamente el Grupo A de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Sumó cuatro puntos. El Salvador hace las veces de escolta, mientras que Panamá quedó tercera. Guatemala cierra el cuarteto.

Los Suriboys empataron sin goles con los dirigidos por Thomas Christianen y derrotaron a La Selecta en su visita al Estadio Cuscatlán. Este último encuentro tuvo un marcador de 2-1, lo que les permitió hacerse con el liderato de su zona. Buscarán hacer historia.

Surinam busca el Mundial 2026 con el regreso de una figura y cinco refuerzos

Tjaronn Chery lleva una temporada excelente en NEC Nijmegen de la Eredivisie. A sus 37 años, el mediocampista ofensivo disputó los seis partidos totales, en los que marcó tres goles y otorgó dos asistencias. Jugó un total de 533 minutos.

Esto no pasó desapercibido para el entrenador Stanley Menzo, quien decidió dar una nueva llamada a Chery pese a que anunció su retiro de la Selección Nacional de Surinam en 2023. Será uno de los movimientos para buscar la gran hazaña.

Además, Menzo planeó sumar a otros cinco futbolistas nacionalizados, todos con ascendencia surinamesa. Son Devon Koswal, Nigel Lonwijk, Djavan Anderson, Jay-Roy Grot, y Djenairo Daniels. Esto lo dio a conocer el scout chapín Manuel López en su cuenta de Facebook.

Los seis futbolistas que tiene Surinam en sus planes (Foto: Manuel López).

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Los Suriboys en Concacaf