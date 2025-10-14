Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: cómo está la tabla de posiciones del Grupo A de Panamá, El Salvador y Guatemala

Las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 están que arden. Sobre todo el Grupo A que integran Surinam, Panamá, El Salvador y Guatemala.

Con tres partidos ya jugados, por ahora los surinamenses son los líderes por diferencia de gol por sobre los canaleros, mientras que La Selecta se ubica tercera y los chapines figuran últimos.

En ese camino será clave lo que suceda este martes en los encuentros que jugarán justamente Panamá vs. Surinam en el Rommel Fernández y El Salvador vs. Guatemala en el Cuscatlán.

¿Cómo van Panamá, El Salvador y Guatemala en la tabla de posiciones del Grupo A?

Los próximos partidos de Panamá, El Salvador y Guatemala por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Jueves 13/11

16.00 | Surinam vs. El Salvador

20.00 | Guatemala vs. Panamá

Martes 18/11

19.00 | Panamá vs. El Salvador

19.00 |Guatemala vs. Surinam

Hora de Centroamérica. Una hora más temprano en Panamá.