Fue marginado por Thomas Christiansen, pero logra consolidarse con su club con miras al Mundial 2026

El futbolista panameño César Yanis confirmó su continuidad en Cobresal para la temporada 2026, luego de que el club chileno anunciara oficialmente su renovación a través de redes sociales. “El talentoso volante César Yanis renovó su vínculo con nuestra institución legionaria y continuará defendiendo nuestros colores durante toda la temporada 2026”, publicó la institución minera en su cuenta de Instagram, consolidando así la permanencia de una de sus piezas más desequilibrantes.

ver también “Ya no más”: Figura de Panamá causa consternación al anunciar su retiro de la Selección Nacional a pocos meses del Mundial 2026

A sus 29 años, Yanis vivirá un nuevo ciclo con el conjunto de El Salvador, Chile, en el que además tendrá la oportunidad de disputar la Copa Sudamericana 2026. Su rendimiento durante el último campeonato fue determinante para que el club apostara por su continuidad: acumuló 26 partidos, 1 gol y 4 asistencias, siendo un jugador clave en el ataque para que Cobresal finalizara en el séptimo lugar de la tabla.

Tweet placeholder

El aporte del volante ha sido tan consistente que la dirigencia minera no dudó en extender su contrato, confiando en que Yanis seguirá siendo protagonista en la construcción ofensiva del equipo. Con esta renovación, el panameño tendrá la posibilidad de fortalecer su presencia internacional en un torneo exigente como la Sudamericana, donde buscará consolidar su nombre fuera de Centroamérica.

César Yanis marginado por Thomas Christiansen

Esta noticia representa también un respiro positivo para el jugador, especialmente tras el complicado escenario que vive con la selección de Panamá. El entrenador Thomas Christiansen lo ha mantenido al margen en los últimos meses: no le dio minutos en las dos primeras jornadas de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf y tampoco lo convocó en las fechas FIFA de octubre y noviembre, situación que generó inquietud alrededor del futuro del mediocampista en el combinado nacional.

Ante este panorama, Yanis ve en la temporada 2026 una oportunidad inmejorable para levantar su nivel y volver a llamar la atención del cuerpo técnico panameño. La continuidad, los minutos y la competencia internacional serán factores clave para recuperar terreno en la lucha por un puesto dentro del plantel mundialista.

Publicidad

Publicidad

ver también “Temperatura asfixiante”: Thomas Christiansen reacciona luego que FIFA confirmara las sedes en las que jugará Panamá en el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 en el horizonte, César Yanis sabe que deberá demostrar regularidad y alto rendimiento para convencer nuevamente a Christiansen. Su objetivo es claro: volver a vestir la camiseta canalera y convertirse en uno de los elegidos para representar a Panamá en la cita más importante del fútbol global.