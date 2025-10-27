La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), una organización que reúne a todas las federaciones del mundo, determina cada año diferentes rankings del deporte más convocante a nivel mundial.

En las últimas horas, la IFFHS dio a conocer un ranking que todavía no está definido, pero que pronto tendrá sus resultados. Se trata del premio al mejor árbitro del mundo en 2025, en el cual El Salvador tiene una presencia destacada.

Iván Burton, reconocido árbitro salvadoreño, está nominado para ser elegido como el mejor del mundo en su tarea. Es el único de Centroamérica que compone esta lista y es uno de los dos representantes de Concacaf. El otro es el mexicano César Ramos.

El nacido en Santa Ana se destacó en este 2025 por su participación en el Mundial de Clubes que se llevó a cabo en Estados Unidos. Es árbitro FIFA desde 2018. A sus 34 años, ya cuenta con una experiencia digna de destacar con su corta edad.

Iván Barton en la liga de Arabia. (Foto: Getty Images)

Dirigió finales de Leagues Cup, Concachampions y Liga Concacaf. También estuvo en el Mundial de Qatar 2022. Impartió justicia en la Copa América 2024. Tiene un amplio recorrido que lo lleva a ser considerado uno de los mejores del mundo.

Todos los nominados por la IFFHS al premio del mejor árbitro del mundo

Clemente Turpin, Espen Eskas, Félix, Zwayer, François Letexier, István Kovacs, José María Sánchez Martínez, Mauricio Mariani, Michael Oliver, Sandro Schärer, Slavko Vincic, Szymon Marciniak, Darío Herrera, Esteban Ostojich, Facundo Tello, Jesús Valenzuela, Piero Maza, Rafael Claus, Wilton Sampaio, Dahane Beida, Mustafá Ghorbal, Alireza Faghani, Abdulrahman Al Jassi y Campbell-Kirk Kawana-Waugh completan la nominación.