Favorece a Alajuelense: la noticia que Machillo Ramírez necesitaba escuchar justo antes de la revancha ante Xelajú

Arrancó la semana decisiva: en pocos días se conocerá al campeón de la Copa Centroamericana 2025. Este miércoles 3 de diciembre, el bicampeón del certamen, Liga Deportiva Alajuelense, visitará el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala, para disputar la gran final de vuelta ante el Xelajú MC, equipo que llegó a la instancia definitiva tras eliminar por penales al Real España de Jeaustin Campos.

Con la ida ya disputada en el Morera Soto, donde se firmó un empate 1-1, el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez reconoce que no tendrá una tarea sencilla: los Chivos definirán ante su gente y sin desventaja en el global, en un partido que podrá seguirse a través de la pantalla de Disney

Los números que respaldan a LDA

Cuando se trata de jugar en Guatemala, Alajuelense suele salir bien parado. Tomando únicamente los partidos oficiales disputados por LDA en territorio chapín dentro de competiciones organizadas por Concacaf (Copa de Campeones, Liga de Campeones, Liga Concacaf y Copa Centroamericana), el registro es sumamente alentador: 18 partidos jugados, con 9 victorias, 6 empates y solo 3 derrotas, además de 24 goles a favor y 18 en contra.

Algunos de esos compromisos no fueron contra clubes guatemaltecos, sino encuentros realizados allí como sede neutral, pero aun así el rendimiento manudo ha sido consistente a lo largo de las décadas.

Machillo Ramírez quiere volver de Guatemala con un nuevo trofeopara su vitrina (LDA).

Cuando el análisis se limita a duelos exclusivamente contra equipos de Guatemala, el panorama sigue siendo positivo. En total, Alajuelense ha disputado 12 partidos en suelo chapín frente a rivales locales, con un balance de 4 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas, además de 15 goles a favor y 14 en contra.

El detalle de los duelos históricos

A continuación, los 12 compromisos oficiales de la Liga ante rivales guatemaltecos como visitante, registro que hoy toma especial relevancia para la final contra Xelajú:

1962 – Comunicaciones 3–1 Alajuelense (Copa de Campeones, 2.ª ronda)

(Copa de Campeones, 2.ª ronda) 1968 – Aurora 0–1 Alajuelense (Copa de Campeones, 1.ª ronda)

(Copa de Campeones, 1.ª ronda) 1972 – Comunicaciones 1–2 Alajuelense (Fase final, sede Guatemala)

(Fase final, sede Guatemala) 1986 – Juventud Retalteca 1–1 Alajuelense (Copa de Campeones, 1.ª ronda)

(Copa de Campeones, 1.ª ronda) 1988 – Municipal 1–1 Alajuelense (Copa de Campeones, 2.ª ronda)

(Copa de Campeones, 2.ª ronda) 1992 – Municipal 1–1 Alajuelense (Copa de Campeones, 1.ª ronda)

(Copa de Campeones, 1.ª ronda) 1993 – Comunicaciones 2–1 Alajuelense (Copa de Campeones, 1.ª ronda)

(Copa de Campeones, 1.ª ronda) 1998 – Comunicaciones 1–1 Alajuelense (Copa de Campeones, ronda preliminar)

(Copa de Campeones, ronda preliminar) 2002 – Comunicaciones 2–3 Alajuelense (Copa de Campeones, cuartos de final)

(Copa de Campeones, cuartos de final) 2021 – Guastatoya 1–1 Alajuelense (Liga Concacaf, octavos de final)

(Liga Concacaf, octavos de final) 2024 – Comunicaciones 1–2 Alajuelense (Copa Centroamericana, cuartos de final)

(Copa Centroamericana, cuartos de final) 2024 – Antigua GFC 0–0 Alajuelense (Copa Centroamericana, semifinal)